River: Gallardo analiza variantes para el partido con Racing

Ante la baja de David Martínez y el regreso de Paulo Díaz, el entrenador del Millonario realizará algunos cambios para recibir a la Academia en el Monumental.Quien también podría regresar al equipo es Agustín Palavecino. El futbolista estuvo fuera del equipo titular por una lesión y ocuparía el lugar de Tomás Pochettino. Además resta saber si Milton Casco volverá a la titularidad o el entrenador mantendrá a Elías Gómez.

Otra incógnita que se develará este viernes con la lista de concentrados que dará a conocer Gallardo es si vuelve a las convocatorias el cordobés Matías Suárez, quien el miércoles tuvo una práctica de fútbol luego de cuatro meses ausente por la operación en su rodilla.



Otro futbolista que ya está en condiciones de jugar es el uruguayo Nicolás de la Cruz, tras recibir el alta por un golpe en la rodilla.

En sólo tres fechas disputadas, Gallardo, no sólo no repitió el equipo sino que además ya utilizó a 20 jugadores de la plantilla y sólo Javier Pinola y Emanuel Mammana, junto a los arqueros suplentes Ezequiel Centurión y Franco Petrolli, no sumaron minutos.

El plantel se entrenó esta mañana en el predio de Ezeiza con tareas físicas y técnicas en espacios reducidos. El único que tuvo una rutina diferente fue Martínez, que tiene una distensión ligamentaria de rodilla.