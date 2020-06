River: Moreira no vuelve, Auzqui iría a México y podría ingresar plata fresca

El defensor paraguayo, quien juega en Portland Timbers de Estados Unidos, admitió que su vuelta a River Plate está "difícil" porque no tiene cupo de extranjeros. "Es difícil volver a River porque no tiene cupo de extranjeros. Con Gallardo no hablé ni con nadie del club", indicó Moreira. Esto podría significar que Portland haga uso de la opción.

Moreira, de 30 años, fue cedido a préstamo a Portland y su vínculo, renovado en diciembre pasado por un semestre más, finalizará el próximo martes 30. "En Portland estoy muy cómodo, me gustaría quedarme, pero no sé si hará uso de la opción de compra de mi pase", apuntó el jugador, quien pretende que Portland que tiene la opción de comprar el 50 por ciento del pase de Moreira por 1.5 millones de dólares, lo haga.

En cuanto al Perro Auzqui, ante esta crisis por la pandemia, Lanús no hará uso de la opción y el jugador quiere jugar y tener la continuidad que tuvo en el granate. En River sabe que no va a jugar porque Gallardo no suele darle nuevas chances a los jugadores que se van porque no rindieron, por eso está esperando la oportunidad de ir a jugar a México donde lo tiene en carpeta el San Luis donde juega Camilo Mayada.

De avanzar esta posibilidad, la operación podría ser de dos millones de dólares ya que el pase es de River. De las negociaciones que está llevando a cabo el representante del jugador, Juan Cruz Oller, están al tanto los dirigentes millonarios, que ven en esa venta una muy buena posibilidad de bajar los gastos por contrato –Auzqui tiene dos años más de vínculo con el club- y además recibirían dinero para saldar deudas.