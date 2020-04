River no tiene pensado por ahora rebajas o planes de pagos en los sueldos y primas

Dos altas fuentes consultadas por en las últimas horas aseguraron que el tema no se trato en el seno de la comisión directiva ni tampoco se hizo una evaluación sobre si habrá necesidad de tomar las medidas que ha tomaron algunos clubes de primera división.“No sabemos qué pasará en el futuro, es todo muy incierto, por por ahora no hemos hablado con los jugadores o con el cuerpo técnico y menos con la mesa directiva sobre una rebaja de primas, no está en estudio, cuando haya certezas de cómo va a seguir todo a nivel local y continental se sabrá sobre lo que estamos parados”, explicó una de las autoridades del club en off.

Otra de las personas de peso en las decisiones agregó: “No digo que no pueda suceder, pero sí en algún momento surge la posibilidad lo primero que haremos es hablar con nuestro entrenador y con el plantel antes de hacer algo público, pero no hemos estudiado el tema y no está en el orden día de lo temas que hablamos a diario entre nosotros”.

De este modo, la dirigencia de River que al igual que los jugadores y el cuerpo técnico se mantiene en silencio desde el inicio de la cuarentena, por ahora no seguirá el camino iniciado por Racing y por Boca en las últimas horas. Dos respuestas en estricto off por ésta idea de no tener presencia mediática, desmienten algunos rumores surgidos en los últimos días.La misma consulta se trasladó a gente allegada al cuerpo técnico y a los jugadores.

Desde desde allí advirtieron que nadie les comunicó nada y que en caso de tomarse alguna medida lo van a charlar entre todas las partes ya que por ahora los jugadores están con sueldos y primas al día.Lo cierto es que River que tiene uno de los presupuesto más altos del fútbol argentino, por ahora prefiere la espera y la cautela a la hora de hablar de recortes o bajas de primas ante esta crisis que va generando la cuarentena.