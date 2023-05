En la fecha 6, el Millonario le ganó 2-0 a Lanús en La Fortaleza y comenzó una impresionante racha de ocho triunfos al hilo que le permitió escaparse en la cima del torneo. En aquel duelo, fue vital el ingreso de Aliendro en el complemento, y el volante, de allí en adelante, no salió más.

El mediocampista de 32 años, que llegó a Núñez a mediados del 2022, se transformó rápidamente en uno de los pilares del equipo de Demichelis, principalmente por ser la rueda de auxilio que necesitaba Enzo Pérez en la mitad de la cancha.

Es por eso que fue toda una novedad ver el 11 con el cual el Millonario salía a la cancha en el Mario Alberto Kempes y que no figure su nombre, sobre todo por tratarse de un rival que a partir del mediocampo explota sus virtudes, para luego lastimar mucho en ataque -es el equipo más goleador del campeonato-.

¿Por qué no jugó? "La elección de no poner a Aliendro fue porque vimos que Talleres juega similar a la táctica que utilizó Huracán contra nosotros: defender 4-4-2 y cuando la tienen, 4-2-3-1. Veíamos que ellos se quebraban muchísimo a la hora de iniciar: (Rodrigo) Villagra por delante de la línea de cuatro, (Ulises) Ortegoza era el que más alto se hacía y con los dos extremos, (Ramón) Sosa, (Diego) Valoyes, (Rodrigo) Garro y Michael Santos, partían el equipo cinco contra cinco", explicó Demichelis en la conferencia de prensa post partido.

Demichelis-conferencia.jpg Martín Demichelis explicó las razones por las cuales no puso a Rodrigo Aliendro.

Y agregó: "Nosotros queríamos defender en esa situación con seis jugadores y robar con Nico (De la Cruz), Nacho (Fernández) y Esequiel (Barco) más los dos puntas jugando mano a mano para hacer daño. Con Huracán salió bien y hoy no salió, pero del sistema estábamos convencidos porque ellos no tenían mucha presión en el medio, se partían muchísimo. Lo entrenamos en la semana y salió bien, pero la verdad se cuenta el día del partido y Talleres ganó".

Más allá del argumento expuesto por Demichelis, hay una salvedad: contra Huracán Salomón Rondón fue titular y River jugó con dos delanteros, pero Aliendro también fue titular, y quien no estuvo fue De la Cruz. Una vez más, el DT pecó de tacticista: luego del 1-5 con Fluminense, donde sus llamativos cambios le costaron el partido al Millonario, también esgrimió cuestiones esquemáticas, pero que en la práctica no funcionaron, y que se podía prever que no lo harían.

Lo curioso en Córdoba también fue que, tras un primer tiempo en el que River no la pasó bien, aún así Demichelis optó por no poner a Aliendro en el complemento. En el primer gol, Enzo Pérez quedó expuesto, y ahí si Micho realizó cambios, pero tampoco incluyó al surgido en Ituzaingó, que finalizó el partido sentado en el banco y sin sumar minutos.

rondon river.webp Otra floja actuación de Salomón Rondón con la camiseta de River Plate.

Quizás sean estos detalles los que evidencien la poca trayectoria de Martín Demichelis como entrenador, sobre todo teniendo en cuenta que su única experiencia fue en otro fútbol -el alemán-, y ni siquiera en Primera División -dirigió al equipo juvenil del Bayern Munich-. Así como Micho ha sabido sacar adelante partidos con planteos y modificaciones, también ha perdido partidos importantes. Y el margen de error es cada vez menor.