River Plate sueña con Nicolás Otamendi para el 2023

El defensor de 34 años (cumplirá 35 en febrero) es confeso hincha del Millonario y reiteradas veces ha expresado su deseo de ponerse la camiseta de la Banda. De allí surge la principal razón por la que en Núñez avanzarían con confianza en la negociación. Sin embargo, no es para nada sencillo.

En primer lugar, Otamendi tiene contrato en Benfica hasta junio del 2023, por lo que el futbolista tendría que rescindir, o bien, River esperar hasta mediados de año. Pero no solo eso, porque además, el sorprendente club luso, puntero en la Liga de Portugal y clasificado a octavos de UEFA Champions en el grupo que comparte con PSG, Juventus y Maccabi Haifa, tiene pensado renovarle al surgido en Vélez.

Otamendi-Seleccion.jpg Otamendi, de 34 años, es uno de los pilares de la Selección e hincha de River.

Ota todavía no definió su futuro, y seguramente lo haga recién después del Mundial de Qatar. De todos modos, el zaguero ya sabe que en Benfica quieren retenerlo por uno o dos años más, pero no es ningún secreto que jugar en River también le tira. Si el pase al Millo puede darse o no casi que depende pura y exclusivamente de la decisión del ex Manchester City y su familia.

Hoy en día es imposible certificar qué será del futuro cercano del central de la Selección argentina, pero lo cierto es que, en caso de decidir venir a jugar al país, parecería mucho más sencillo que se dé a mitad de año, y no en enero, como pretende la dirigencia Millonaria.

Cuando arrancó el 2022, la defensa parecía el gran bastión de River, con muchas alternativas y de renombre: Paulo Díaz, David Martínez, Emanuel Mammana, Leandro González Pírez y los experimentados Jonathan Maidana y Javier Pinola. Pero no fue así, el aspecto defensivo fue de lo más flojo y, con algunos de ellos en duda para el 2023, Otamendi sería un refuerzo de lujo.