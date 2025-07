Gustavo Costas se refirió sin filtro a la salida de Maximiliano Salas de Racing

"No me desilusionó, yo no le cierro la puerta a nadie. El que se quiere ir, el que logra irse porque va a tener más plata, no tengo problema. Lo único que quiero es que me lo digan. No enterarme por las redes o por alguno que me dice '¿Viste quién se fue?'", expresó el técnico de 62 años en una entrevista en el programa Gol Gana.

Cabe destacar que, previo al partido de Racing frente a San Martín de San Juan por la Copa Argentina, el presidente Diego Milito explicó cómo le cayó la noticia al entrenador: "Para Gustavo, lo de Salas fue una decepción muy grande porque contaba con el jugador. Él fue el que lo trajo. Un jugador importante para él por lo que le dio y porque lo conoce desde hace muchísimos años. Esta salida, lógicamente, le duele".

image.png

Por su parte, Salas, en un extenso mensaje en sus redes sociales, se despidió del club mencionando al entrenador y no al presidente, a quien trató de mentir sobre que hubo un acuerdo entre ambos de renovación. "Defendí los colores junto a mis compañeros, al profe Costas y al cuerpo técnico, a los que les agradezco, y aprecio que hayan confiado en mí, eligiéndome para llegar a Racing. Gracias a Gustavo Costas y su CT. Gracias compañeros y trabajadores del club".

Racing recibió 9.200.000 de dólares a cambio de Maximiliano Salas, quien ejecutó la cláusula de recisión y se marchó a River. Con dicha sumatoria y un poco más de inversión, la Academia invirtió en cinco refuerzos para mejorar su plantel y reemplazar al delantero campeón de la Copa Sudamericana 2024 y Recopa 2025.

El club de Avellaneda contrató a Duván Vergara del América de Cali (1.000.000 dólares y cancelación de la deuda por Juanfer Quintero), Alan Forneris de Colón (1.200.000 dólares por el 80% del pase), Elías Torres de Aldosivi (3.000.000 dólares por el 80% del pase), Tomás Conechny del Alavés (3.500.000 dólares aproximadamente) y Franco Pardo de Unión (1.300.000 dólares).