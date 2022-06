River: se acerca la inauguración de la estatua de Gallardo

, reveló el encargado del proyecto, Carlos Trillo.

“La escultora me marcó el error y yo le pregunté qué había que hacer y me dijo que teníamos que hacer de nuevo la cabeza: de nuevo la fundición, de nuevo los bloques, así que calculo que va a estar lista en uno o dos meses porque esto pasó hace un tiempito”, continuó.

Con respecto a la nueva fecha de la inauguración, Trillo expresó: “Mi idea era presentarla el 6 de junio, el día que Marcelo cumplía ocho años como entrenador de River. No se pudo hacer ese día, entonces hablaré con el presidente Jorge Brito y con Marcelo y veremos cuál es el mejor día para presentarla. Si me preguntás a mí te voy a responder que lo ideal sería el 9 de diciembre pero no depende de mí sino de un montón de gente. El 9 de diciembre sería fantástico”.



La escultura mide más de siete metros de alto, pesa seis toneladas y media y fue hecha de bronce. La obra estará colocada en el ingreso del estadio Monumental, al lado de la de Ángel Labruna.

En otro orden de cosas, River se mantiene activo en el mercado de pases. La institución está a la espera de la llegada de Miguel Borja, incluso trascendió que compraría el 100 por ciento del pase, siempre que Palmeiras esté de acuerdo en ceder su mitad. Además en Núñez están avanzadas las negociaciones para sumar a Rodrigo Aliendro.

Quien también se encuentra con chances de sumarse como refuerzo es Diego Valoyes, actual jugador de Talleres de Córdoba. Podría llegar a cambio de la ficha de Federico Girotti.

Con respecto a las salidas, Tomás Lecanda podría continuar su carrera en Aldosivi. El defensor se sumó a los entrenamientos con la Reserva y espera poder definir su futuro en el menor tiempo posible. Su intención es volver a ser cedido.

Por otra parte, evolucionan favorablemente de sus lesiones Matías Suárez y Milton Casco y podrían llegar a jugar el próximo sábado.