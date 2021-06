En el regreso a las prácticas, los jugadores realizaron ejercicios físicos de capacidad aeróbica, tareas de fuerza y test de potencia y saltabilidad a las órdenes del especialista Pablo Dolce. A diferencia de los demás clubes, el plantel se someterá a estudios PCR en su segundo día de trabajo. Una vez conocidos los resultados, viajarán en vuelo chárter con destino a Orlando.

Los futbolistas que no estuvieron presentes en el inicio del segundo semestre son Paulo Díaz, Joaquín Arzura y Nahuel Gallardo. En el caso del chileno, el defensor retornará el jueves ya que estuvo haciendo reposo en su país mientras se recupera de unas complicaciones cardíacas que le causó el Covid-19.

Embed River Camp



Ejercicios físicos de capacidad aeróbica.

Tareas de fuerza.

Test de potencia y saltabilidad.#VamosRiver pic.twitter.com/U55Cw9j3rz — River Plate (@RiverPlate) June 16, 2021

Por su parte, Arzura y Gallardo, dos que debían regresar tras cumplir sus respectivos préstamos, esperarán a último momento para saber si continúan su carrera en River o si se serán cedidos a otros equipos.

En las novedades dentro del plantel de primera se encuentra el arquero Alan Leonardo Díaz, quien fue titular ante Boca luego del brote de contagios de mediados de mayo. Junto a él, se suman los juveniles Tomás Lecanda (defensor); Felipe Peña (volante central); Santiago Simón, Tomás Castro Ponce y Tomás Galván (volantes ofensivos), y Fabián Londoño (delantero).

La lista se completa con Franco Petroli, Germán Lux, Enrique Bologna , Milton Casco, Alex Vigo, Javier Pinola, Fabrizio Angileri, Jonatan Maidana, Agustín Palavecino, Jorge Carrascal, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez, José Paradela, Benjamín Rollheiser, Matías Suárez, Federico Girotti, Lucas Beltrán y Agustín Fontana.

Embed Día 1 pic.twitter.com/foZ2a1uUAx — River Plate (@RiverPlate) June 16, 2021

Durante la estadía en Estados Unidos, el equipo va a jugar tres amistosos preparatorios. El primero será el 27 de junio en Miami ante América de Cali. En tanto, el 30 de junio y el 4 de julio, jugará en el predio donde realizará sus entrenamientos, el ESPN Wide World, ante el Barcelona de Ecuador.

Cabe destacar que el delantero Lucas Pratto, quien regresó al club tras el préstamo en Holanda, se recupera de una fractura en el tobillo que le demandará al menos cuatro meses de inactividad y recién podrá volver a entrenar con el grupo en septiembre.

SIGUE LA POLÉMICA POR EL PASE DE ENZO FERNÁNDEZ

El mediocampista está a préstamo en Defensa y Justicia hasta fin de año, pero Gallardo lo pidió antes y lo esperan para viajar a la pretemporada. Sin embargo, el presidente del Halcón, José Lemme, anticipó que no dejarán ir al jugador y que, en caso de que la cesión se interrumpa, River deberá pagar una resarcimiento o entregar algún jugador a cambio.

"Sucedió algo que no es normal con Enzo y con Martínez. Enzo no vino el primer día y recurrimos a la parte formal; con él no tuvimos ningún problema. Es un gran jugador, de buena educación. Por ahora se va a quedar en Defensa y la intención es que el jugador se quede hasta diciembre", indicó el titular del club de Florencio Varela.

Asimismo, con respecto al defensor Héctor David Martínez, contó que "Tenemos el 50 por ciento del pase de Martínez y también los derechos federativos. Si River se lo quiere quedar tendrá que comprar ese porcentaje, sino deberá volver en diciembre".

OTRO EQUIPO DE ITALIA QUIERE A BORRE

Días después de que se conociera el interés de Inter de Milán por contar con los servicios del delantero Rafael Santos Borré, el Cagliari se apunta en la carrera para adquirirlo cuando termine la Copa América. Si no renueva con River antes del 30 de junio, el colombiano se irá gratis.

Aunque el conjunto italiano está interesado en el delantero, el futbolista está en Brasil disputando la Copa América con su país y aguardará hasta la conclusión de la misma para definir su futuro.

El equipo de la región de Cerdeña lo tiene en carpeta para suplir una posible venta de Giovanni Simeone, pero por el momento no es nada concreto. Teniendo en cuenta que Inter y Cagliari mantienen una relación estrecha, hay quienes especulan que Borré podría pasar a Cagliari un año para luego recalar en el Neroazzurro

PODRÍAN LLEGAR DOS LATERALES DE VÉLEZ

El lateral derecho, Hernán De La Fuente, de 25 años, tiene contrato con Vélez hasta el 30 de junio de este 2021, por lo que, luego, quedará con el pase en su poder. De esta manera, en caso de que Marcelo Gallardo dé el visto bueno, De La Fuente podría llegar gratis y ser una opción en el carril que comanda Gonzalo Montiel y suple Alex Vigo.

Por su parte, Francisco Ortega, lateral izquierdo de 22 años, es del interés del técnico de River y es una alternativa en caso de que Fabrizio Angileri acepte una oferta del exterior en este mercado de pases. Actualmente, el único reemplazante natural que tiene es Milton Casco.