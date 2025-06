River vs. Urawa, el partido con menos público en lo que va del Mundial de Clubes

Según la información que difundieron desde la FIFA, el encuentro tuvo presencia de apenas 11.974 espectadores, muy por debajo de los números que venían mostrando los otros nueve partidos que se disputaron hasta ahora por el certamen internacional.

Sí, 11.974 espectadores, alrededor de una octava parte de la capacidad del Monumental fue lo que estuvo ocupado en el Lumen Field para tomar dimensión del número. Un Monumental que los hinchas de River llenan todos los fin de semana en el campeonato local.

El problema es que River está asentado en Seattle, ciudad del Estado de Washington, lindante con Canadá, que tiene una enorme distancia con Argentina, precios altos en los aéreos para llegar, además del tiempo que demora el viaje. Circunstancias muy diferentes con Miami, la ubicación que le tocó a Boca.

image.png El televisor marcó la asistencia del estadio.

La distancia entre Buenos Aires y Seattle es de 11.000 kilómetros, no hay vuelos directos y hay muy pocos con una sola escala. La duración mínima del viaje es de 16 horas, con un precio mínimo de 1900 dólares. Y esa es la mejor alternativa, ya que las demás son combinaciones con dos o incluso tres paradas y con más de 22 horas entre aviones.

"El sorteo no nos benefició en ese aspecto. Va a ser demasiado el esfuerzo económico. No nos tocó una sede más amena para que nuestros hinchas puedan llegar, pero los que estén presentes se van a hacer sentir. Desde ya, agradecerles el apoyo de los que llegaron hasta acá. Esperamos retribuirle ese apoyo con buenos partidos", comentó en la previa del debut.

Además, luego del triunfo 3 a 1 ante Urawa, Facundo Colidio expresó: "Agradecerles a toda la gente porque sabíamos que no es fácil llegar hasta acá. Es un viaje muy largo, no hay vuelos directos. Es un poco complicado para los hinchas, pero sin embargo así estuvieron y alentaron todo el partido. Es increíble, no me quedan más palabras que agradecerles".