Leandro González Pirez reveló la charla con Marcelo Gallardo antes de irse de River

"No tuve los minutos que quería, tuve un reunión con Marcelo (Gallardo) en la cual llegamos a la conclusión en que por ahí lo mejor era buscar nuevos aires", contó en diálogo con el programa Sportia.

"Estuvo la buena predisposición de ambos para poder salir y yo poder buscar un lugar donde tener continuidad, saber que me querían y que me daban el lugar que yo quería. En Estudiantes lo encontré, es un club en el que ya estuve, le tengo muchísimo cariño y aprecio. Me tiene feliz estar ahí", agregó.

Además, dio detalles de su conversación con el Muñeco. "Fue una charla en la que Marcelo me dijo que no iba a tener los minutos que esperaba, el sabía que yo quería jugar, estar dentro de la cancha y no me iba a poner ningún reparo para poder salir. Le agradecí y hoy en día me encuentro en Estudiantes", sentenció con felicidad.

"Cuando me fui en la primera etapa no me fui del mejor River que uno soñó de chiquito. Uno de los sueños que tenía era volver y ser campeón, como protagonista. Lo logré, lo cumplí. Había vuelto por dos años y tuve para volver a irme pero elegí quedarme porque estaba feliz", expresó Leandro González Pirez.

"Me entregué al máximo pero llega un momento en que las etapas se terminan y hay que buscar nuevos rumbos. Disfruté mucho del lugar en donde estaba, es un lugar de privilegio y me entregué al máximo en todo momento, desde adentro o desde afuera", concluyó.