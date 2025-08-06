Boca anunció la salida de Chicho Serna y Raúl Cascini: ¿Nuevo Consejo de Fútbol o mánager?

El Consejo de Fútbol venía siendo apuntado por refuerzos fallidos, entrenadores que no estuvieron a la altura, jugadores borrados, juveniles del club que se fueron libres y manejos conflictivos. Pero en definitiva, fue la crisis futbolística en la que entró el equipo en este 2025, afuera de la Copa Libertadores y de la Copa Argentina de manera bochornosa, y con 11 partidos sin victorias (récord para la historia del club) lo que finalmente lo hizo estallar por los aires.

Por primera vez a lo largo de su gestión, Riquelme pateó el tablero e hizo un cambio radical en su manera de conducir. El CdF, que hasta hoy era una de las estructuras que defendía a muerte, no seguirá operativo y las principales tareas que cumplía estarán a cargo exclusivamente del Chelo Delgado hasta una decisión definitiva. Claro, queda definir si habrá nuevos integrantes en el Consejo o aparecerá la figura de manáger con el Chelo o otro nombre.

El Club Atlético Boca Juniors informa que Mauricio Serna y Raúl Cascini dejan sus cargos en el Consejo de Fútbol y ya no forman parte de la institución.



Les agradecemos a ambos el compromiso y el trabajo sostenido de estos años.



Durante su gestión, el Club alcanzó importantes… pic.twitter.com/GmW81mj4ZA — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 6, 2025

"El Club Atlético Boca Juniors informa que Mauricio Serna y Raúl Cascini dejan sus cargos en el Consejo de Fútbol y ya no forman parte de la institución. Les agradecemos a ambos el compromiso y el trabajo sostenido de estos años. Durante su gestión, el Club alcanzó importantes logros deportivos e institucionales, período en el cual obtuvo seis títulos oficiales, además de ser el último club argentino en disputar la final de la Copa Libertadores", inició el comunicado del club azul y oro.

"Valoramos también su intervención en el desarrollo y proyección de numerosos jugadores de las divisiones juveniles, muchos de los cuales fueron promovidos al equipo de primera división. Les deseamos a Mauricio y a Raúl el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales", concluyó la institución.