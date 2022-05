River y Tigre cierran los cuartos de final

River, que finalizó como escolta de Racing con 29 puntos en la Zona A, tendrá la ventaja de la localía en el cruce debido a que Tigre terminó tercero en la B con 20 unidades.

El Millonario viene de ganarle 2-1 a Platense en un encuentro que Marcelo Gallardo utilizó para probar variantes ya que el equipo estaba clasificado.

En esta ocasión el Muñeco no podrá contar con el mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero, quien aún no pudo recuperarse de un desgarro, pero el equipo no tendrá grandes sorpresas y tendrá a los principales titulares en cancha.

Tigre, por su parte, perdió por 2-0 con Boca en la última jornada de la fase inicial de la Copa, pero le alcanzó para ubicarse en puestos de clasificación a la siguiente instancia del torneo. Es un equipo en formación tras haber logrado el ascenso a fines del 2021, pero no tiee nada que perder y ofrecerá batalla.

PROBABLES FORMACIONES

River: Franco Armani; Andrés Herrera, Paulo Díaz, Héctor David Martínez, Milton Casco; Enzo Fernández, Enzo Pérez; Tomás Pochettino, Nicolás De La Cruz, Esequiel Barco; Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.

Tigre: Gonzalo Marinelli; Lucas Blondel, Víctor Cabrera, Abel Luciatti, Sebastián Prieto; Ezequiel Fernández, Sebastián Prediger; Ijiel Protti, Lucas Menossi, Alexis Castro; Pablo Magnín. DT: Diego Martínez.

Árbitro: Fernando Espinoza.

Estadio: Más Monumental.

Hora: 21.30.

TV: ESPN Premium.