Robert Rojas no completó la práctica y está entre algodones

El autor del único gol frente a Estudiantes no pudo completar la práctica de este miércoles por la molestia que sostiene desde el partido en La Plata, en el que debió abandonar el campo de juego durante el segundo tiempo. Y, aunque los estudios posteriores no arrojaron lesión, el Sicario todavía no está al cien por cien, por lo que podría quedar marginado contra el Patrón.

En caso de no llegar en óptimas condiciones, la defensa que planea el entrenador del Millonario para seguir con ventaja en la cima del campeonato estará compuesta por Milton Casco, Felipe Peña, David Martínez y Fabrizio Angileri. Este último reapareció en el Estadio UNO tras una lesión y volvería a la titularidad en Núñez, para que Casco ocupe el lateral derecho y Peña vuelva a hacer de zaguero.

Otro de los factores que inclinarían la balanza para que Rojas no juegue esta fecha es que la semana que viene tiene que sumarse a la selección paraguaya y no tendrá descanso ya que, si bien no hay Liga Profesional, luego River disputará tres partidos en siete días.

Además, el Muñeco tiene una duda con el acompañante de Julián Álvarez, que saldrá entre Benjamín Rollheiser y Braian Romero.

El último lesionado fue el zaguero chileno Paulo Díaz, quien sufrió un desgarro en el aductor derecho durante los movimientos precompetitivos ante Estudiantes. Recién volverá a jugar a fin de mes y fue desafectado de su selección.

Por su parte, el uruguayo Nicolás De la Cruz, que desde hace tres partidos no juega por una trombosis en el pie izquierdo, sigue bajo evaluación diaria ya que al estar medicado con un anticoagulante no está apto para entrenar a la par del resto.

River, que jugará el domingo en el Monumental por la fecha 20, lleva una racha de 13 partidos seguidos sin perder y es líder del torneo con 7 puntos de ventaja sobre Talleres y 9 sobre el tercero Lanús, a falta de seis jornadas.