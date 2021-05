Rodolfo D'Onofrio: "Mañana vamos por algo heroico"

"Ante la mala siempre tuvimos fuerza y mañana vamos por algo heroico", dijo Donofrio en un audio motivacional que le envió al resto de la Comisión Directiva y luego tomó estado público.

"Mañana no hay oposición, no hay minoría, no hay mayoría, no hay nada. Mañana vamos todos juntos a creer, a acompañar a este equipo, a estos jugadores, que nos tocó algo durísimo".

El titular riverplatense pidió "alentarlos los pocos que vayan a la cancha y tener fe" porque el equipo "va a salir adelante".

"Somos punto y ellos son banca, pero se la van a tener que bancar. Mucha fe para mañana y para el miércoles", cerró D'Onofrio.