Rodolfo D'Onofrio: "No imaginábamos esta decisión"

"Estamos expuestos a un reglamento que dice que hay que jugar con un mínimo de 7 jugadores, así que nos vamos a presentar. Me parece que era más digno que nos dejaran la posibilidad de anotar a un arquero, estamos hablando de un puesto especial. Es muy difícil sustituir un arquero, la última vez que River tuvo en el arco a un jugador de campo fue en el año 1909 con un fútbol amateur", dijo D'Onofrio sobre el pedido que hizo su club.

"Estamos absolutamente sorprendidos, esto es una pandemia y estamos exponiendo a los jugadores a algo que no sabemos en qué termina. Por suerte los jugadores que dieron positivos no presentan síntomas graves y se encuentran bien, pero ya son 31 personas en total dentro del club que se contagiaron", continuó.

Con respecto a los cuidados que tomaron para prevenir esta situación comentó: "Nosotros hicimos todo el tiempo hisopados, cumpliendo los protocolos. Se tomaron todas las precauciones y nunca nos había pasado nada, ahora ocurrió porque el virus es así".

Además aclaró que hasta el momento no pidieron que se postergue ningún encuentro: "No hemos pedido nada, estamos avocados al partido de mañana y golpeados por la decisión que tomaron. Trabajando en función a lo que hay que afrontar. No pedimos hasta este momento cambio de fechas".

"River se va a presentar a menos que tengamos menos de 7 jugadores, todo indica que mañana podremos presentarnos. No tenemos arquero ni suplentes, vamos a tener la voluntad y la fuerza de aceptar la situación e ir a jugar el partido con todas las desventajas que tenemos", finalizó.

El conjunto de Gallardo recibirá Independiente de Santa Fe este miércoles a las 21 en el estadio Monumental por a quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.