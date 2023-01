Rodrigo De Paul podría irse del Atlético de Madrid y tiene pretendientes

Juventus, Inter, Milan y Roma son los cuatro pretendientes que tiene el volante de 28 años, que en la Serie A italiana ya tuvo un destacado paso por Udinese, donde jugó 184 partidos (34 goles y 36 asistencias) entre 2016 y 2021, hasta que el Colchonero lo compró por 35 millones de euros.

Desde que llegó al Atlético de Madrid, De Paul no pudo encontrar su mejor versión pese a que participó de 66 encuentros. Además, unos meses antes del Mundial tuvo un conflicto con el club: pidió licencia por un problema familiar y se lo vio en un show de Tini Stoessel, su pareja y cantante, en ese período.

Por eso, en España no descartan venderlo si llega una oferta similar al monto que en su momento desembolsaron, y cualquiera de los cuatro clubes mencionados son seductores para el ex Racing. Además, podría reencontrarse con compañeros como Di María y Paredes en la Juve; Joaquín Correa y Lautaro Martínez en Inter; o Paulo Dybala en Roma.

Los hinchas del Atlético no le tienen mucho aprecio al 'Motorcito', y de hecho, cuando recibieron a los campeones, aplaudieron a Nahuel Molina y Ángel Correa, pero no a él. De todos modos, De Paul no es el principal responsable de la floja temporada del club: eliminado en fase de grupos de Champions y cuarto en LaLiga española.