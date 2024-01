Rollheiser se va al Benfica: una millonada para Estudiantes

El crack del equipo de Eduardo Domínguez, se marchará por un total de 9.000.000 de euros por el 90% del pase y el club se queda un 10% de una futura venta. El futbolista firmará hasta junio de 2029 con el club portugués. Además, un arreglo para que se quede hasta junio en el León.

A mediados del 2022, Rollheiser se fue de River tras conflictos con los dirigentes, y con Marcelo Gallardo, debido a que no llegaron a un acuerdo y se marchó del club de Núñez, libre Se marchó mal con al comisión directiva y los hinchas.

"Son momentos difíciles que a un jugador no le gusta vivir. Cada club tiene su idea y a uno le cuesta aceptar esas cosas, no fue fácil hacerlo, fueron muchos meses afuera de las canchas. Rodeado de mi familia, la gente que realmente me quiere, me pude hacer fuerte". dijo en diálogo exclusivo con TyC Sports apenas llegó al Pincha.

Además, agregó: "Son negociaciones, obviamente el club siempre va a cuidar su patrimonio y el jugador defiende lo suyo. A medida que no llegábamos a un acuerdo, hablé con los dirigentes y con Marcelo Gallardo y ellos tomaron la determinación de marginarme del plantel profesional", explicó Rollheiser. "Le tengo mucho respeto a River, no me quedó bronca. No me gustó la forma en que me fui del club, pero uno tiene que priorizar su futuro", finalizó.

Los números de Rollheiser: 83 partidos jugados, marcando 13 goles con ocho asistencias. También, se consagró campeón de la Copa Argentina 2023, cuando el Pincha consiguió un título luego de 13 años. Jugará la Fase de Grupos de la Copa Libertadores.