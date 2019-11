Hace unos días Riquelme salió después de mucho tiempo a declarar públicamente y afirmó que si se lograba la unidad de todas las partes podría llegar a presentarse hasta como candidato a presidente. Sin embargo, pese a que el actual presidente Daniel Angelici convocó a todas las agrupaciones para ir en ese sentido, tanto Ameal como José Beraldi, otro de los postulantes fuertes para el acto eleccionario, optaron por no concurrir a la reunión, manteniendo sus postulaciones y hasta evaluando a través de distintas charlas la posibilidad de unirse para ir en contra de la actual conducción.

Ante este panorama todo el Mundo Boca estaba pendiente de lo que decidiría Riquelme al no concretarse la unidad que tanto pidió por el bien del club. Y en ese sentido, más allá de su deseo trunco parece que seguirá jugando fuerte en estos días y así lo hizo saber su hermano Cristian, que en su cuenta de Instagram anunció que "como no hubo posibilidad de unión de las agrupaciones, esta semana nos reunimos con el oficialismo y con Jorge Amor Ameal. Mi hermano está pensando si puede de alguna forma aportar para el bien del club. Cuando decida, se los hará saber".

Un mensaje que sorprende, porque da a entender que puede acordar con cualquiera de las dos partes, sabiendo que hoy están en las antípodas en cuanto a pensamiento. ¿Qué es lo que pretenderá entonces escuchar Román para integrarse?. Tal vez que le den el manejo de lo que más le gusta el fútbol, con poder absoluto, desde el fútbol profesional hasta el amateur, integrando a esa especie de Secretaría Técnica (la que hoy ejerce Nicolás Burdisso como Director Deportivo), junto a algunos ex compañeros y amigos personales, como Marcelo Delgado y José Basualdo entre otros.

Esto no parecería ser problema para ninguna de las tres listas que por ahora se presentan, aunque extrañamente el hermano de Riquelme sólo mencionó al oficialismo y a Ameal, ignorando a José Beraldi, quien fue dirigente durante su época de esplendor como futbolista. Es por eso que en declaraciones a Súper Mitre Deportivo, el candidato por la agrupación Boquense sostuvo que "me sonó a operación el tuit del hermano de Riquelme, es algo que quiero aclarar personalmente con Román. Es probable que desde el oficialismo estén operando para romper la unidad de la oposición, y la realidad es que aunque todavía no hablamos cara a cara con Ameal, están hablando las bases de ambas agrupaciones y está muy avanzado el acuerdo".

De las otras dos partes, esperan con ansias que se sume Riquelme, que sería la carta fuerte para inclinar la balanza ante los socios. Es más, con Ameal ya tuvo una primera reunión con saldo positivo y quedaron en volver a reunirse una vez que el Diez hable con el oficialismo. Mientras que Angelici, quien siempre tuvo una relación de amor-odio con el enganche, hoy sabe que lo necesita si o sí para lograr la continuidad de su ciclo, aunque ya sin él como cabeza.

Las claves: quiénes y qué se juega en este partido

A poco menos de un mes de las elecciones para renovación de autoridades en Boca, las que se llevarán a cabo el domingo 8 de diciembre, varias son las dudas que rondan en cuanto a las mismas, por lo que es bueno repasar los puntos principales de un momento caliente en la vida de la institución xeneize.

1) ¿Cuando cierra el plazo para la presentación de las listas?

El miércoles 20, a las 24, será el plazo final para la presentación de las listas de candidatos. Sin la unidad solicitada por Riquelme, por ahora aparecen tres nóminas, una oficial y dos de la oposición.

2) ¿Quienes ya lanzaron sus candidaturas?

Por ahora no hay nada firme porque se siguen negociando alianzas, pero todo parece indicar que Christian Gribaudo irá como candidato del oficialismo, mientras que Jorge Amor Ameal y José Beraldi, que aparecen como fuerzas separadas de la oposición, pueden armar una sola lista para cobrar mayor fuerza en la búsqueda de cortar a la actual conducción.

3) ¿Qué juega a favor y en contra del oficialismo?

Como saldo positivo está el superávit económico, un club bien administrado y con un caudal de socios histórico. El punto negro está en el aspecto futbolístico. Pese a ganar torneos locales no pudo conseguir uno a nivel internacional, fracasando en el lema de "renovar el pasaporte". Cinco mano a mano perdidos ante River pesan muchísimo en el ánimo de los hinchas.

4) ¿Qué juega a favor y en contra de la oposición?

Un aire renovado para cambiar el ánimo que hoy reina en el Mundo Boca, donde quedó archivado su espíritu copero. Ameal apuesta a su proyecto 360 de la renovación de La Bombonera y Beraldi al proyecto esloveno, más práctico y realista. Los dos quieren armar un equipo de estrellas y cambiar al cuerpo técnico actual.

5) ¿Influye lo que pase en la final de la Libertadores con River?

Puede influir sobre todo para que el golpe de la eliminación en semifinales no sea tan fuerte para el oficialismo. Y también para una posible renovación con Gustavo Alfaro. Las cartas igual parecen echadas.

6) ¿Por qué Angelici no se presenta como candidato?

Se lo impide el Estatuto luego de tener ya una reelección. De todos modos se espera que integre la lista en un cargo menor para no perder sus puestos de privilegio en AFA y FIFA.

7) ¿Cómo salieron las últimas elecciones?

Fue un comicio récord que convocó a 26.083 electores. Angelici ganó con 11.421 votos (43.78%), por encima de Jorge Ameal, con 8.063 (30.91%) y de José Beraldi, con 6.549 votos (25.13%). Se contabilizaron 50 votos (0.19%) entre blancos y nulos.

