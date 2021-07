Rosario Central clasificó a cuartos de final en Arroyito

Esta vez no dejó escapar la victoria el Canalla y se quedó con la clasificación. El detalle que le faltaba para ratificar su superioridad ante un débil elenco venezolano tiene nombre propio: Emiliano Vecchio. El capitán fue el protagonista de la noche y le dio a Central ese toque de calidad que requería el equipo para volver a ser animador en un torneo internacional. Gracias a él, el once del Kily jugó mejor, casi no sufrió y tuvo las más claras.

Embed ⚽ O golaço de Emiliano Vecchio, que garantiu a classificação do @RosarioCentral às quartas de final da CONMEBOL #Sudamericana.#GrandeConquista pic.twitter.com/WbbYpAAnoG — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) July 23, 2021

La premisa de lo que sería la gran noche del Diez asomó a los 18 minutos, cuando conectó una buena pared con el uruguayo Diego Zabala por derecha y terminó la jugada con un remate de derecha que se fue apenas afuera. Luego, fue Dupuy el que pudo haber quebrado el cero, pero la pirueta en el aire por el segundo palo fue interceptada a puro reflejo por el arquero Cristopher Varela.

Pero el festejo llegaría a los 42 minutos. Vecchio recibió en tres cuartos de cancha, pisó el acelerador y eludió a cuan rival se le cruzó por el camino. Entró al área, se deshizo del golero con tan solo un movimiento y la tocó al fondo de la red para poner el 1-0 definitivo.

En el segundo tiempo, Rosario Central volvió a ser sobresaliente. El mexicano Luca Martínez Dupuy estuvo cerca de ampliar la diferencia en dos oportunidades. Primero con un remate desde afuera que Varela otra vez atajó correctamente y, luego, con una chilena espectacular que pasó cerca del caño izquierdo.

Pocos méritos hizo Táchira para mover el resultado y la Academia rosarina terminó quedándose merecidamente con la clasificación a cuartos de final. Le salió todo redondo, manejó el juego y fue de menor a mayor en su casa. Ahora, se verá las caras con Bragantino, un duro rival brasileño.