Rosario Central: Somoza es el principal candidato

Tras la salida del Kily González, existen varios candidatos para entrenar a Rosario Central pero Leandro Somoza aparece como el que más seduce.

El ex mediocampista de Vélez y Boca, entre otros clubes, Leandro Somoza, también ex integrante del cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo, se perfila como candidato para dirigir Rosario Central, en reemplazo de Cristian González, quien se alejó del club tras haber perdido el domingo el clásico con Newell's Old Boys.