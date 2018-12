Las negociaciones no llegaron a buen puerto, es más, se convirtió en una novela interminable. Porque para comprar el pase había que abonar US$1,2 millones, además de los préstamos de Federico Carrizo y Washington Camacho por un futbolista de 31 años. En este nuevo mercado de pases, volverán a insistir por el mediocampista defensivo porque es un puesto a cubrir, además de que el propio Bauza les indicó que hagan las tratativas necesarias para poder contratarlo.

Por eso Mauro Cetto comenzó a trabajar para cumplir con el pedido del entrenador auriazul y la idea es verificar cuál es la intención del Lobo y si el técnico Pedro Troglio lo dejaría ir en un momento por demás complicado con el tema del promedio. También asesorarse con el jugador y sus intenciones de continuar o dejar la entidad platense.

Cabe recordar que la llegada del uruguayo Diego Arismendi no colmó las expectativas y no será tenido en cuenta para lo que resta del campeonato, pese a que Central compró el pase del futbolista. Por eso este nuevo intento por Rinaudo, aunque si la directiva de Gimnasia continúa con la misma tesitura que la vez pasada, es decir que no baja sus pretensiones económicas para desprenderse del cinco en cuestión, nuevamente se frustrará su arribo a Central.

Newell’s Old Boys: reunión con Mariano Soso

El director deportivo de Newell’s, Sebastián Peratta, viajó hacia Guayaquil, Ecuador, y se reunió en las últimas horas con Mariano Soso actual entrenador de Emelec de dicho país y gran candidato a dirigir al conjunto rosarino. La dirigencia quiere definir el tema antes de Navidad para descomprimir la situación y llevar un poco de tranquilidad a un club bastante convulsionado en el aspecto institucional, político, deportivo y económico.

No es casual que esta tarde, a partir de las 19 horas, haya una importante marcha convocada por redes sociales con el apoyo de varios grupos opositores pidiendo la renuncia del presidente Eduardo Bermúdez y de los pocos integrantes que quedan en la actual Comisión Directiva.

Para Peratta fue positivo el cónclave porque Soso le presentó su proyecto deportivo, demostró conocer la realidad futbolística del equipo y también la actualidad de cada jugador del plantel. Además que le gustaría dirigir a Newell’s, cabe recordar que fue ayudante de campo de Javier Torrente en 2011 en la Lepra. Y es evidente que Peratta no iba a trasladarse hasta el centro del continente sin tener antes una clara señal al respecto.

Pero el principal problema pasa por su contrato con Emelec que vence en diciembre de 2019 y la entidad rojinegra no está en condiciones financieras de abonar ningún tipo de cláusula. Por tal motivo, deberá negociar personalmente su salida del club ecuatoriano y lo primero que hará es sentarse a dialogar con el presidente Nassib Neme.

Con 37 años, siendo un técnico joven, parece que todos los caminos conducen a Soso al Parque Independencia. Más allá de las propuestas que tiene de otros clubes como Alianza Lima (Perú), Sporting Cristal (Perú), al cual ya dirigió y salió campeón en 2016, y Universidad Católica (Chile). Ante este panorama, Fernando Gamboa quedó relegado como segunda opción por parte de los directivos.