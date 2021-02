Rosario Central y los "20 palos verdes" de Emiliano Vecchio

Además

Rosario Central venció en su estadio a Argentinos Juniors

Cuando iba poco más de media hora de la primera etapa, Emiliano Vecchio se enojó por un supuesto penal que el árbitro Andrés Merlos no le había cobrado y tras recibir la tarjeta amarilla por protestar, le lanzó la frase que se hizo tendencia luego en redes sociales: "Tengo 20 palos verdes en el banco".

Jorge "Fatura" Broun intentó calmar a su compañero y fue en ese momento cuando el árbitro se acercó al arquero Canalla y le aseguró: "Tengo 30 palos verdes, me dijo. 30 palos verdes...". Al no haber público presente en las tribunas del “Gigante de Arroyito”, todo se escuchó con claridad por intermedio de los micrófonos de ambientes, más allá de los 10 millones de diferencia entre lo que dijo el jugador y aseguró haber escuchado el árbitro.

Picante cruce entre Vecchio y Merlos: "tengo 30 palos verdes"

Emiliano Vecchio dio su explicación

El futbolista de Central formuló declaraciones al canal de deportes Tyc Sports y aseguró luego de ver lo que había sucedido con el árbitro Merlos: “Me da mucha vergüenza”.

“La gente que me conoce sabe que no soy así, pero estaba sacado, no soy de enojarme mucho… Me acerqué, se lo dije cerca, él me había dicho varias cosas para que llegara a ese punto”, explicó Vecchio.

“Se lo dice al arquero para que lo escuchen las cámaras, imaginate si yo hubiera dicho lo que él me dijo. No lo tendría que haber dicho de esa manera para que lo escuche”, siguió el jugador de Rosario Central respecto a Andrés Merlos.

“Somos seres humanos”, manifestó Vecchio y reconoció: “No es un buen ejemplo, me dio un poco de vergüenza”.