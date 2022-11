Rosario enloquecida: Messi firmó contrato en Newell's

Newell's confirmó en sus redes sociales que Messi firmó contrato para el 2023. ¿Lionel? No, Joaquín, un juvenil de 20 años que comparte apellido con el astro.

Newell's Old Boys no se cansa de meter bombazos. Hace algunas semanas anunció la contratación de Gabriel Heinze, ídolo del club y uno de los técnicos más requeridos del fútbol argentino; ahora, la Lepra metió otra perlita: le firmó un contrato a Messi de cara al 2023. ¿Lionel? Sería un sueño, ¿no? No, el astro sigue en París por ahora. Es Joaquín, juvenil de 20 años que comparte apellido con Leo.