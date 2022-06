Rubén Insúa: "En 2023 la exigencia de San Lorenzo será ganar un título"

"El año que viene la exigencia será ganar un título", comentó el técnico de 61 años cuando fue consultado por su objetivo. Y luego reveló su plan con el que intentará cortar la sequía de títulos del Cuervo. "Una vez que tenga armado el plantel, tenemos seis meses para armar el equipo", contó y agregó el ADN que desea que tenga su San Lorenzo: "Quiero un equipo fuerte, confiable, competitivo y con muchos jugadores de las club".

Insúa asumió el 18 de mayo en reemplazo de Pedro Troglio y lleva dirigido cinco partidos en el Ciclón: una victoria (ante Central Córdoba) y cuatro empates (con Independiente -en su debut-, Newell's, Arsenal y Tigre). Pese a que lleva poco tiempo, ya tomó una decisión fuerte: sacar del arco a Sebastián Torrico, ídolo del club, para poner en su lugar a Augusto Batalla, quien está en el Cuervo cedido desde River. El entrenador, se refirió al respecto en esta charla con La Cicloneta: "Yo estoy acá para hacer eso. La pretemporada que tuvimos fue muy corta, con una normal hubiera tomado antes esa decisión. Batalla venía entrenando muy bien y no había atajado nunca".

Por último, el Gallego reconoció sobre el nuevo refuerzo Gonzalo Maroni que "no estaba entre los jugadores que pedí, pero cuando me dijeron que estaba la posibilidad me pareció bien" y negó los rumores acerca de Emiliano Vecchio, quien había sonado para San Lorenzo antes de llegar a Racing. "Nadie me lo nombró", aclaró el técnico. El Ciclón volverá a jugar este domingo frente a Barracas Central, en el estadio de All Boys, por la sexta fecha de la Liga Profesional. Es el único torneo que le queda a Insúa para preparar a su equipo para el objetivo de 2023, ya que el club no clasificó a ninguna copa continental y quedó afuera de la Copa Argentina con Racing de Córdoba.