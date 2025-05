Miguel Ángel Russo renunció como entrenador de San Lorenzo y se acerca a Boca

Russo no quiso confirmar pero tampoco desmintió su posible arribo a Boca en la conferencia de prensa posterior a la eliminación de San Lorenzo. "Hoy no te voy a responder nada. No tengo por qué hablar. Voy a hablar cuando yo quiera. Todo lo que digan, yo no escucho nada ni me interesa", declaró. Hoy habló con su decisión de irse de CASLA.

Boca espera que Russo pueda comenzar su tercer ciclo en el club desde este martes, después de que el entrenador se despida del plantel del Ciclón. De todas maneras, con Miguel o sin Miguel, el Xeneize retomara las prácticas en el predio de Ezeiza tras siete días de descanso luego de quedar afuera del torneo en cuartos de final con Independiente.

Por otro lado, Fernando Gago tiene que firmar su desvinculación de Boca. Aunque hay tiempo hasta el 10 de junio para que presenten los papeles de la rescisión y Russo dirija sin inconvenientes el Mundial de Clubes, que arrancará el sábado 14. De todas formas, esto no representaría un problema serio para el Xeneize.

A pesar de que la idea es que asuma el martes, los preparadores físicos del club dirigirían la práctica en caso de no llegar con los tiempos, en reemplazo de un Herrón que tuvo que atravesar complicaciones con los jugadores del plantel y hasta evalúa dejar el club para dar inicio a su carrera como entrenador principal.

En paralelo, el Consejo de Fútbol trabaja en los refuerzos para el Mundial de Clubes y en la confección de la lista. La búsqueda está enfocada en un defensor, un mediocampista y un delantero. Aníbal Moreno y Fausto Vera son dos nombres que le interesan a Riquelme. Una vez que Russo se sume, tendrá importancia su palabra en los jugadores que se comprarán.