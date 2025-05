Julio Lopardo apuntó contra Riquelme: "No buscaría un entrenador con trabajo"

Lopardo aseguró que no sabe si Russo será el próximo entrenador de Boca porque se lo negó dos veces: "Yo se lo pregunté (si existía la posibilidad de Boca que ya se hablaba en los medios) el viernes, dos días antes del partido. '¿hay algo?' y me respondió quédate tranquilo. Y el lunes también le pregunté y me dijo 'yo no hablé con nadie'".

"Me hubiera encantado que me lo diga si se va a Boca. Le di la posibilidad el viernes, mano a mano. Yo lo hubiese entendido si me lo hubiera contado. Se dio todo de mala manera. Creo que está manchando su carrera después de actuar siempre de manera brillante", sostuvo Lopardo en este diálogo con Radio Splendid.

"Me asombró y me extrañó (la forma de actuar de Russo) porque sabemos la trayectoria y códigos de los hombres que tenemos cierta edad. Tiene derecho a hacer lo que quiera pero de esta forma es violenta y no le hace bien al club ni a él tampoco", agregó el dirigente.

Y aseguró sobre los rumores de la negociación de Russo con Boca en medio de la semifinal del Torneo Apertura: "Cayó mal y afectó mucho, le hizo muy mal a la gente, al equipo, porque los muchachos hicieron un gran esfuerzo pero no fueron el equipo que habían sido contra Tigre y Argentinos Juniors. Causó mucho dolor".

Por último, Lopardo resaltó el daño que le hizo al equipo y expresó que no tendrán apuro para la rescisión del contrato de Russo (necesario para que dirija el Mundial de Clubes con Boca) al igual que tampoco están necesitados de contratar un nuevo entrenador para las próximas horas, dado que falta mucho tiempo para la vuelta a la competencia del club.

"Fue un golpe muy duro. San Lorenzo viene sufriendo un montón de circunstancias, llegamos a esta instancia y cayó esta bomba que te afectó en todos los ordenes", expresó y concluyó sobre la rescisión: "A veces se demora, hay muchas cláusulas, después vemos. Nosotros no tenemos apuro".