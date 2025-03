Ruggeri: "Es el ciclo más brillante en la historia de la Selección Argentina"

"Es un placer ver a estos pibes. Es un placer ver a Argentina, la verdad. Cuando suenan los himnos y ves la otra camiseta, no sabés lo que va a pasar. Ahora, de la manera que resolvieron todo estos chicos, es increíble", expresó el Cabezón en la pantalla de ESPN.

En ese sentido, puso a este seleccionado por encima del que se coronó en México 1986 con Bilardo en el banco y Maradona en cancha. “Es el ciclo más brillante en la historia de la Selección Argentina. Nosotros salimos campeones del mundo, pero después no jugamos así. Sin dudas es el mejor seleccionado del mundo", explicó en ESPN.

image.png

image.png

Y añadió: "Salen a jugar como si no hubieran sido campeones del mundo. Y los pibes que están calentando afuera, entran y no te regalan nada. El que entra lo pone a Scaloni en una situación difícil. Nos podemos animar a decir que pueden repetir porque tienen hambre, se matan. Y eso que no estuvo el capitán (NdR: por la ausencia de Lionel Messi por una lesión en el aductor izquierdo)”.

Además, Ruggeri -quien muchas veces fue crítico con esta Selección- consideró que la principal diferencia es la mentalidad de la Scaloneta: “Estos pibes tienen una cabeza que no tuvimos nosotros. Nosotros salimos campeones en el 86 y en el 87 jugamos la Copa América y fue mala. En el 89 la jugamos en Brasil y nos ganaron 2-0 con goles de Romario y Bebeto. No jugábamos ni un poquito como en el Mundial que habíamos ganado. La continuidad que tienen estos pibes es para destacarla y felicitarlos”.

Por último, destacó el trabajo de Lionel Scaloni y su cuerpo técnico en estos años. “Es increíble la cabeza que tienen. Y es debido al cuerpo técnico, porque hay dos o tres en silencio atrás a los que no se lo escucha, pero se mueven de una manera que no dejan pasar nada”, sentenció el emblemático exdefensor campeón del mundo.