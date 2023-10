Salomón Rondón, de los meses difíciles en River al presente goleador

Rondón lleva cinco goles en sus últimos ocho encuentros entre Venezuela y el Millonario, se ganó la titularidad en el equipo dirigido por Martín Demichelis por sobre el colombiano Miguel Borja y atraviesa un gran momento personal. Al respecto, el delantero de 34 declaró:"Yo pasé siete/ocho meses difíciles en Argentina. Para los que me conocen, soy una persona que nunca baja los brazos, no me rendí".

"Sabía la crítica, la exigencia que representa River y que ahí podía seguir compitiendo en la selección porque el campeonato argentino es muy complicado. Seguí trabajando y hoy me encuentro en plena forma física. El partido con Brasil fue de un desgaste considerable y siendo sincero no lo sentí, jugué al 100 por 100. Es mi forma de ser, mi mentalidad y seguiré por el mismo camino", comentó Rondón.

Además, quien cumplió 100 partidos con la Vinotinto agregó: "Sufrí bastante en lo personal, eso lo dejo para mí. Soy una persona que no se da por vencida tan fácil. Seguí trabajando, seguí haciendo las cosas que vine haciendo durante toda mi carrera y ese es el resultado de lo que ven hoy. Llegué a un equipo de altísimo nivel sin pretemporada, sin entrenamientos... Yo rescindo con el Everton y estoy prácticamente dos meses parado. Luego surge lo de River, lo acepté y me costó adaptarme tanto a mí como a mi familia. Me quedo con lo que estoy viviendo hoy que lo disfruto bastante y que no se vive todos los días. Con la cabeza bien centradita, con los pies bien en el piso".