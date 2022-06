San Lorenzo, con dos cambios obligados para recibir a Tigre

El 'Gallego' Insúa no podrá contar con dos futbolistas por lesión y San Lorenzo saldrá a jugar con, al menos, dos modificaciones el partido del domingo.

Equipo que gana no se toca pero a San Lorenzo no le queda otra. Después de la victoria frente a Central Córdoba en el Madre de Ciudades, Rubén Darío Insúa tendrá que modificar el once para jugar ante Tigre por dos jugadores que fueron titulares en Santiago del Estero y atraviesan lesiones musculares.