San Lorenzo fue condenado por el TAS a pagar una importante deuda en dólares

Además, y en caso de no hacerlo, no podrá participar del mercado de pases por tres temporadas. El jugador reclamaba 1,4 millones de dólares a fines del año pasado, de esa suma San Lorenzo abonó 600 mil y el resto se refinanció, pero el club no pagó y eso motivo un nuevo reclamo.

Allí intervino el TAS, que dictaminó que en caso de no completar la totalidad del pago o de acordar un nuevo plan, el club no podrá incorporar refuerzos en los próximos tres mercados.

El mediocampista, por su parte, no estaría dispuesto a aceptar cuotas y pretende cobrar todo el dinero en un solo pago. Además, el fallo del TAS fue en última instancia y es inapelable, por lo que San Lorenzo no tendrá otro remedio que acordar y pagar el dinero de la sentencia.

Actualmente, Diego "Torito" Rodriguez está en Nacional de Montevideo, y además de San Lorenzo también jugó en Defensor Sporting, Udinese de Italia, Godoy Cruz de Mendoza, Independiente, Tijuana de México y Defensa y Justicia.