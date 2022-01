San Lorenzo tiene en la mira a un delantero de River

El delantero de 21 años no es tenido muy en cuenta por Marcelo Gallardo y aceptaría continuar su carrera futbolística en un nuevo club. Eso sí, River lo cedería a préstamos sin opción de compra o con una opción muy alta.

Por otra parte, el representante del jugador comentó: “Queremos que Federico llegue a Europa. La idea es un préstamo, puede llegar una oferta con opción de compra”.

Willem de Países Bajos presentó una oferta por un préstamo con opción de compra y un cargo de 500 mil euros para quedarse con los servicios de Girotti. Dicha propuesta no fue aceptada por el conjunto de Núñez ya que les pareció insuficiente. Prefieren que tenga minutos en otro club y se valorice su cotización actual.



San Lorenzo ve con buenos ojos la contratación del jugador pero tiene como prioridad el dinero de la posible venta de Herrera. Si en los próximos días River aumenta su propuesta por el lateral derecho y la misma no convence al Ciclón, la directiva de Boedo pediría que incluyan menos dinero en la tratativa y la cesión del atacante. Pero no sería una opción aceptable por la entidad de Núñez.

Girotti fue parte de 39 partidos con el Millonario en 2021 y en dicho tiempo convirtió cuatro goles. Al parecer el jugador no encaja con el perfil de delantero que necesita el equipo y perdería continuidad si sigue en el plantel dirigido por Gallardo.

Por otra parte, el club ecuatoriano Emelec de Ecuador le pagaría a San Lorenzo una compensación de alrededor de 100 mil dólares para quedarse con el pase del lateral santafesino Bruno Pittón, cuyo contrato vence en junio venidero.

Además está prácticamente cerrada la cesión a préstamo del mediocampista Julián Palacios, a Banfield, por una temporada, sin cargo y con opción de compra.