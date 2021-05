San Lorenzo venció a Godoy Cruz y está segundo en la tabla

El Tomba mostró un buen manejo de la pelota y un juego con bastante movimiento en el arranque del partido. El equipo local se fue afianzando a medida que pasaron los minutos y logró algunas aproximaciones.

Las llegadas fueron escasas por parte de ambos y el encuentro pasó por una meseta donde se quedaron varios minutos sin poder romper con la defensa y asumiendo poco riesgo a la hora de atacar.

A los 18´ Lomónaco reactivó el juego mediante un zurdazo donde apareció Torrico para tapar y evitar el primer gol. Poco tiempo después, San Lorenzo también logró avanzar pero Espínola respondió bien y mandó la pelota al córner.

El Ciclón comenzó a llegar con más precisión al área rival y a los 25 minutos obtuvo un penal luego de una falta sobre Ramírez dentro del área. Óscar Romero fue el encargado de cambiarlo por gol y poner el partido 1-0 a favor del local.

Este resultado parcial le dio confianza al equipo y las llegadas peligrosas fueron creciendo cada vez más, mientras que el equipo visitante se vio trabado a la hora de recuperar la tenencia del balón y buscar el empate. En el final de la primera mitad, el equipo de Boedo se mostró más tranquilo y cómodo con la ventaja en el marcador ,pero aún así no se relajaron e intentaron ampliarla.



En el complemento, los dirigidos por Dabove salieron a presionar constantemente para conseguir el segundo gol y asegurarse el triunfo. En los primeros minutos, Ángel Romero controló la pelota con su pecho y al rematar el palo le dijo que no; Godoy Cruz se salvó del segundo tanto.



Al equipo de Sebastián Méndez le costó mucho encontrar los espacios para atacar y se vio con la necesidad de mantenerse atrás para evitar las llegadas del rival; en un gran comienzo del ST para los de San Lorenzo, que no se conformó con la distancia mínima e hizo méritos para que aumente.



Godoy Cruz no pudo inquietar a su contrincante y ante la desesperación marcó nuevamente un penal por una falta sobre Fernández. Esta vez Ángel Romero fue quien lo ejecutó y gracias a una excelente tapada de Espínola, el Tomba se salvó del segundo gol.



Luego de desperdiciar esta gran chance, San Lorenzo empezó a perder jerarquía dándole los espacios al rival para que ataque. A los 22´ se lo perdió Abrego de cabeza e inmediatamente lo tuvo Badaloni, pero Torrico sacó la pelota justo en la línea y salvó dos veces a su equipo del empate.

Esas llegadas tan claras le dieron más confianza al visitante y a partir de entonces el partido se emparejó. El Ciclón, ya sin tener la autoridad en el juego, se vio presionado con las llegadas de riesgo y la tranquilad desapareció. Hasta el final del encuentro, San Lorenzo sufrió el ataque de Godoy Cruz y le costó mantener la ventaja para llevarse finalmente el triunfo.





En la última fecha, el equipo de Dabove visitará a Racing Club y Godoy Cruz jugará ante Banfield.