San Lorenzo visita a Estudiantes y si gana podría alcanzar la punta

El Ciclón está en una pequeña meseta futbolística. De los últimos diez encuentros, ganó tres (1-0 vs San Pablo, Lanús y Belgrano), empató cuatro (0-0 vs Platense, 2-2 vs Belgrano, 1-1 vs Unión y Racing) y perdió tres (0-2 vs Argentinos, Tigre y San Pablo). Sumado a esto, hay una gran preocupación con respecto a las expulsiones: recibieron cinco tarjetas rojas en sus últimas diez apariciones.

San Lorenzo tiene 6 puntos en la Zona B, y si llegaran a empatar Racing y Newell's, podría alcanzarlos en la cima de la tabla si hoy suma de a tres.

Hasta acá, lo hecho por Rubén Darío Insua es sumamente valorable: agarró un club en crisis y lo llevó a competir en Copa Sudamericana, donde fue superado por el poderoso San Pablo en octavos de final; colocando a su equipo en la tercera posición de la tabla anual con 52 unidades (13G, 13E, 13P), dentro de los puestos clasificatorios a la Copa Libertadores 2024; y llegando a los cuartos de final de la Copa Argentina tras vencer por la mínima diferencia a Belgrano.

Por su parte, el Estudiantes de Eduardo Domínguez no atraviesa su mejor momento: quedó eliminado de la Copa Sudamericana después de una fatídica tanda de penales y ganó uno de los últimos cinco encuentros disputados. El Pincha se encuentra en la última posición de la Zona B de la Copa de la Liga al cosechar solo un punto de doce posibles (tres derrotas, un empate). Sí, aún no ha ganado en la Copa de la Liga.

Sin embargo, el Pincha supo ser uno de los equipos más ofensivos del fútbol argentino durante el año y, también, logró un amplio invicto dentro de su cancha, que culminó el pasado 26 de agosto (1-3 vs Unión) después de 16 enfrentamientos, donde obtuvieron 11 triunfos y 5 igualdades. Una barbaridad. Además, se mantiene con vida en la Copa Argentina, competencia en la que eliminó a Independiente y clasificó a los cuartos de final.

Tras empatar con Tigre, Domínguez dijo: “Nos tenemos que volver a encontrar en todos los sentidos, fuimos hablando un poco en el vestuario de levantarnos de los golpes anímicos lo más rápido posible. Creemos que estamos para más pero no nos debemos creer que somos más. Tenemos que entender esa parte y no creernos más de lo que somos. Este equipo que tenemos es difícil de conseguir y todavía seguimos en dos competencias, pero no nos podemos relajar o sentir que ya está, falta mucho. Hay sentimos esa seguridad defensiva que lo trabajó muy bien, nos faltó en la parte ofensiva. Todos nos tenemos que hacer cargo. Tenemos que entender la parte del vaso medio vacío y medio lleno, saber los que nos falta y lo que tenemos".

Posibles formaciones

Estudiantes: Mariano Andújar; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Federico Fernández, Gastón Benedetti; Fernando Zuqui, Jorge Rodríguez, Santiago Ascacíbar, José Sosa; Benjamín Rollheiser, Mauro Méndez. DT: Eduardo Domínguez.

San Lorenzo: Augusto Batalla; Carlos Sánchez, Gonzalo Luján, Gastón Hernández; Agustín Giay, Jalil Elías, Gonzalo Maroni, Malcom Braida; Federico Girotti o Iván Leguizamón, Adam Bareiro, Nahuel Barrios. DT: Rubén Darío Insua.

Vélez y Arsenal, dos que pelean la permanencia, se miden en Liniers

Vélez y Arsenal, dos equipos que pelean la permanencia en Primera División, se enfrentarán este miércoles, desde las 18.30 en Liniers, al paralelo de Estudiantes - San Lorenzo. El Fortín hoy jugaría un desempate con Gimnasia por el descenso de la tabla anual (están anteúltimos con 33 puntos). Mientras que el Arse está casi condenado al descenso por los promedios y también está último en la anual. El duelo será dirigido por Silvio Trucco y transmitido por ESPN Premium y TV Pública.