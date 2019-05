Sanción ejemplar para un club de San Luis

Después del descalabro durante el partido -en Viamonte consideran que se liberó la zona para que los hinchas pudieran ingresar al campo de juego- y mientras aguardan el fallo del Tribunal de Disciplina, en la AFA resolvieron quitar de San Luis el partido de despedida que jugaría la selección femenina de fútbol, antes de partir al mundial de la categoría en Francia.

En el transcurso de la semana se espera que Victoria de San Luis sea desafiliado y únicamente podrá jugar partidos de la liga puntana, sin posibilidad de clasificar a los torneos Federales que organiza el Consejo Federal y que tienen al final del camino un lugar en la B Nacional, la antesala de la Superliga.

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, inauguró el sistema de iluminación del estadio y auguró meses atrás que el equipo terminaría clasificando a la Copa Libertadores, dando muestra del apoyo de la provincia al equipo.

“Nosotros trabajamos para combatir hechos de violencia como estos. El Consejo Federal, a través del Tribunal de Disciplina, sancionó a Talleres de Perico con una medida ejemplificadora que fue felicitada por el propio (Guillermo) Madero (titular del programa Tribuna Segura)”, indicó el presidente del Consejo Federal, Pablo Toviggino.

“No me quedan dudas que hubo una zona liberada para agredir a los jugadores de Peñarol de San Suan, además de las imágenes, tengo los testimonios de los jugadores, cuerpo técnico y dirigentes, de lo que tuvieron que pasar en la previa, en el vestuario, durante el partidos y a posteriori, no con solo agresión física sino también con otro tipo de agresiones antes de comenzar el partido con amenazas”, detalló el directivo en declaraciones al canal TN.

“Esto sucede por un único motivo, por la complicidad de los operativos locales de seguridad”, fustigó Toviggino y de algún modo explica la decisión de sacar de la provincia puntana el partido de la selección femenina.

“Es menester dejar en claro que la responsabilidad en la organización del evento deportivo como así también de la seguridad del mismo corresponden exclusivamente al club que actúa como local y a los Organismos de Seguridad Provinciales”, explicó la AFA mediante un comunicado en el que repudió los sucesos de violencia y anunció el traslado del partido de las chicas, que todavía no tiene escenario confirmado.