Santiago Silva tras el doping: "Estaba tratando de buscar un tercer hijo"

"Estaba tratando de buscar un tercer hijo y me sometí a un tratamiento de fertilidad. Lo hice en enero y no había ningún problema, tengo todos los certificados. Pero parece que hubo un problema y se elevó la hormona. Ya pedí la contraprueba", manifestó el actual delantero de Argentinos Juniors en diálogo con Radio La Red.

"Tengo el apoyo de mi familia y de Argentinos. Está todo claro, voy a empezar a rezar para que no pase nada. Tengo 38 años y nunca tuve un problema, jamás se me ocurrió tomar nada para mejorar mi rendimiento. Estoy tranquilo conmigo mismo, pero esto no es algo bueno ni que me guste. Uno queda mal y siempre es bueno salir a explicarle a la gente y los compañeros", concluyó.

