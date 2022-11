Scaloni admitió que ante Emiratos Árabes no tomará "ningún riesgo"

"Es un tema de preocupación de cómo llegan los jugadores, todavía no entrenamos completos. El de mañana tiene que ser un equipo de garantías físicas, no tomaremos ningún riesgo, no vale la pena. Dependerá de lo que nos digan los jugadores para armar el equipo. Será la primera vez que pondremos una formación pensando en el futuro", dijo el técnico en conferencia de prensa desde Abu Dabi, la sede del duelo de este miércoles.

Ya involucrado en la cita mundialista, Scaloni fue cauto y remarcó que su equipo tratará de dar "lo mejor" para conseguir el gran sueño de ganar la Copa, pero a su vez dijo que en el fútbol "hay un montón de imponderables" que pueden marcar el camino de una Selección.

"Somos conscientes de lo que representa el fútbol en Argentina, pero esto es un deporte. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero después hay un montón de imponderables. El ejemplo es el del 2002 (cuando el equipo se retiró en primera ronda). El fútbol tiene esas cosas y puede pasar, no sólo pasó con Argentina también ocurrió con otras Selecciones. Trataremos de dar el máximo, después puede pasar cualquier cosa", señaló.

Embed

Y agregó: "No vale la pena prometer nada, estos jugadores siempre han tenido una manera de jugar y la vamos a seguir teniendo. Cuando termine tendremos que irnos vacíos, con la sensación de haber dejado todo".

En cuanto al debut del martes 22 de noviembre ante Arabia Saudita, Scaloni anticipó: "Será un rival difícil porque es el primer partido".

Otro tema importante en la conferencia fue el reemplazo para el lesionado Giovani Lo Celso, quien se quedó sin Mundial por un serio problema muscular sufrido con el Villarreal.

"A nivel futbolístico, no tenemos un jugador similar a él, pero hemos jugado sin él y dependerá de lo que busquemos en cada partido", dijo el entrenador, confirmando que no habrá un reemplazante fijo para el exjugador de Rosario Central.

Sobre la conformación de la lista de 26, Scaloni argumentó: "La hicimos pensando en lo mejor para el equipo y era lógico que se quedaran buenos jugadores afuera. Era difícil para nosotros y a todos les tenemos un aprecio enorme".

El capitán Lionel Messi tuvo buenas palabras con Scaloni en una última entrevista que brindó, y el técnico al referirse a su número diez, afirmó: "Lo veo como siempre, con ganas de disfrutar un Mundial y disfrutando de sus compañeros. Tenemos una muy buena relación".