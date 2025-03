Scaloni: del "minimizamos a Brasil" a "hay que disfrutar el momento"

"Uno no puede saber cuánto va a durar esto, lo importante es disfrutar el momento. Ojalá dure lo máximo posible, nosotros lo vamos a intentar", comentó el entrenador sobre su histórico ciclo, con un Mundial, dos Copa América y miles de triunfos para la historia como el esta noche a Brasil.

Por otro lado, fue consultado sobre si la frase de Raphinha de que le "vamos a dar una paliza a Argentina" ayudó a la motivación para el resultado 4 a 1 final. "Entiendo que es un Argentina-Brasil, y no hace falta hacer declaraciones para que el partido sea así. No fue por eso que jugamos el partido así. Disculpo a Raphina porque sé que no lo hizo a propósito, porque defiende a su equipo. Con o sin declaraciones ambos equipos íbamos a jugar nuestro partido", respondió.

#Eliminatorias Lionel Scaloni: "Es una victoria del equipo, porque jugamos como equipo y por eso minimizamos a Brasil. Es la única manera de ganarle a estos jugadores. Creo que hemos hecho grandes partidos y lo importante es saber interpretar cada uno".

"OJALÁ QUE LA GENTE DISFRUTE DE ESTE PRESENTE: NO SE SABE CUÁNTO VA A DURAR"

Scaloni



Scaloni pic.twitter.com/nq7YesYCxE — SportsCenter (@SC_ESPN) March 26, 2025

Y esquivó las comparaciones de las mejores selecciones de la historia de Argentina: "Hoy las redes sociales magnifican todo, pero haber salido campeones del mundo en el '78, '86 y el '22 es grandioso, imagino que la gente estaba igual de contenta. Cada campeón ha sido eterno. Yo nunca he visto un jugador que no se brinde por la Selección, el tema es que cuando se gana todo parece más lindo".

Luego, reveló qué hizo al terminar el parido: "Entré rápido al vestuario, agarré el teléfono y llamé a mis viejos, a mi esposa, a mis hijos que estaban viendo el partido. Es emocionante, pero esto es de los jugadores, dejo que ellos disfruten".

Más frases de Scaloni en conferencia de prensa

"Giuliano es de gran ayuda para nosotros, creo que su papá le ha transmitido todo lo que fue como jugador. Estamos contentos con su aporte".

"Esperamos un Mundial difícil como lo fue el anterior, con selecciones muy parejas. En los cuartos de final de la Nations League se vio buen fútbol, equipos técnicos. Falta mucho, pero van a ser rivales difíciles".

"El recambio se hace si es conveniente. Hay jugadores que no te dejan hacerlo, porque rinden al máximo nivel".

"Tengo la suerte de tener un grupo de jugadores enorme y te aseguro que yo no les enseño cómo jugar. Sí es importante que ellos vean que si se juntan y juegan en algunos momentos a un toque, en otros a conducción, eso puede servir, pero ellos son los que salen a jugar".