Visiblemente tocado por el resultado, y con las emociones a flor de piel, Lionel Scaloni se refirió al desempeño de la Selección Argentina en la derrota ante Brasil. El entrenador destacó el despliegue de su equipo y el amor propio durante los 90 minutos.

"Hoy demostramos que este grupo de jugadores siente la camiseta como nadie. Creo que dejamos una imagen para el futuro y un camino a seguir muy bueno. Fuimos superiores al rival", afirmó.

Sobre el trámite del encuentro, el DT señaló: "Si tomamos conciencia de lo que hicimos hoy, todo lo que venga será positivo. Mi reflexión del partido es que el 2-0 marca todo. Se siente un silbato en el partido y eso hace que Foyth se detenga". Y resumió: "Emocionante el partido que hicieron los jugadores".

"Fuimos el equipo argentino más ofensivo en mucho tiempo. Plantamos cara, fuimos superiores (…). Creo que no hubo ningún equipo que le haya creado tanto a Brasil. Le ganamos la posesión. Lo único que nos faltó fue el resultado", remató. Y sentenció: "Si era por mérito tenía que haber pasado Argentina"

El desempeño de Messi

Sin lugar a dudas, el rosarino tuvo su mejor partido en la Copa América. Sin embargo, su actuación no alcanzó para cambiar la suerte de la celeste y blanca. "Es nuestra bandera. Brasil intentó taparlo para que no le llegue la pelota. Es emocionante verlo jugar, ver cómo ayuda. Hoy no se dio, pero el fútbol dará revancha para él y toda la selección", opinó Scaloni

Además sobre la posibilidad que el 10, o cualquiera de los convocados, decida dar un paso al costado, determinó: "Ningún jugador se tiene que bajar. En todo caso que sea, el entrenador"

Su enfado con el arbitraje

Durante todo el partido, las jugadas polémicas favorecieron a los locales. Una cuestión que Scaloni intentó remarcar -sobre todo por la facilidad de Roddy Zamorano para sacarle amarilla a los de celeste y blanco en relación a los locales-. "El árbitro no me gustó, las chiquititas fueron todas para Brasil", opinó.

Y remató: "El juez de línea le decía a Tagliafico: 'Cuidado, cuidado'. Él no puede condicionarlo".

