Scaloni: las chances de ganar el Mundial, la lista y el término "Scaloneta"

Luego, en cuanto a la lista de jugadores para el Mundial, comentó: "Saldrá de los que estuvieron con nosotros hasta ahora. Siempre son 26, 27, 28 o 29. Aunque no descartamos nada porque no está bueno hacerlo, pero la tenemos bastante clara". Y aclaró: "Como faltan más de tres meses también hay que ver qué pasa con los lesionados”.

Posteriormente fue contundente cuando habló de la disposición de Messi y compañía: “Aman la camiseta argentina”. “Es que la selección no te da poder económico, sino ganas de que te vea tu familia. Ver feliz al quiosquero, a tu tío, a tu primo. La Selección es brindarte por tu país", explicó en diálogo con ESPN.

”Por eso, personalmente, y aunque ya está instalado, no me gusta cuando hablan de la Scaloneta y si pudiera obviarlo, lo haría”, reveló quien ya antes en otra nota había dicho que "me incomoda" el término.

Por último, se refirió a los contrincantes de la Selección en la Copa del Mundo: ”De los tres rivales que tenemos en el Grupo C lo que puedo decir es que Arabia Saudita podría ser el de más dificultades por lo que significa el debut. Después, a México siempre sabemos que nos complica, y Polonia es el adversario europeo que cuenta con jugadores de, por ejemplo, la categoría de Robert Lewandowski”.