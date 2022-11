Scaloni: "No vamos a cambiar nuestra manera"

"Vimos el partido con Arabia y ya estamos pensando en México, que será diferente. No vamos a cambiar nuestra manera de jugar por lo que pasó el martes. Hay que pasar la página. Tenemos pensado jugar de la misma manera, hoy tenemos el último entrenamiento"", dijo el entrenador en conferencia de prensa.

Y agregó: "Hay que estar preparado para cuando uno pueda recibir el golpe. Hay momentos en que se puede ganar y se puede perder. Un partido se puede perder, el tema es cómo te levantas, es lo que les digo a mis jugadores, tirar siempre para adelante".

"Anímicamente, más allá del primer día, este grupo está capacitado en levantarse. No tenemos dudas de eso. Evaluamos buscar alternativas a nuestro juego, pero no cambiamos la forma de jugar, es posible que hagamos alguna variante", comentó.

"Este equipo dejará todo hasta el último minuto para dar vuelta esta situación inicial. Hay que demostrar que estamos bien", siguió.

Sobre el estado físico del capitán Lionel Messi, Scaloni informó: "No sé de dónde salió que ayer no se entrenó. Me imagino que hasta hay imágenes que se entrenó bien. Está bien, más que nunca necesitamos de todos y seguramente vaya todo bien, no tenemos dudas".

"Leo está bien como todos sus compañeros, y los más jóvenes saben que las cartas están sobre la mesa y sigue dependiendo de nosotros", continuó.

En cuanto a darle un mensaje al público argentino para el partido de mañana, Scaloni deslizó: "A la gente le pido que confíe en el equipo".

También le dejó un mensaje al recuerdo de Diego Armando Maradona, quien hace dos años que dejó de existir físicamente: "Es un día muy triste para todo el mundo, esperamos mañana brindarle una alegría si nos está mirando desde el cielo. Parece mentira que ya no esté. Es un día triste para todos los argentinos".