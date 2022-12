Scaloni: "Nos llena de orgullo llegar a la final, queda un paso"

"Intento no emocionarme pero es muy difícil, estoy en el lugar soñado para cualquier argentino. Todos actuarían de la manera que actúo yo, cuando jugás para tu selección y representás a tu país es imposible no hacer lo que hacen estos chicos, es emocionante. Y lo de la gente también, es muy difícil no ir de la mano, cuando perdimos con Arabia la gente estuvo con nosotros y lo sentimos", arrancó diciendo el DT.

Y sobre la identificación del plantel con los hinchas, agregó: "Acá en la Selección no hay hinchas de ningún club, somos todos hinchas de la celeste y blanca y tiramos todos para el mismo lado. Agradecerles, que festejen porque es un momento para festejar, Argentina está en el pedestal del fútbol".

Al ser consultado por qué rival le gustaría enfrentar en la final entre Francia y Marruecos, el técnico de 44 años respondió: "Nunca fui de buscar rivales, el que toque tocará y los dos merecen estar porque son grandes Selecciones".

Además, se deshizo en elogios para Lionel Messi: "Creo que no hay ninguna duda de que es el mejor de la historia y yo tengo el privilegio de entrenarlo, es emocionante porque cada vez que lo ves genera algo, a su compañeros, a la gente, y no solo a los argentinos. Es una suerte y un privilegio que tenga puesta la celeste y blanca".

Por otro lado, Scaloni analizó el duelo contra Croacia y todo el camino mundialista: "Los partidos no son todos iguales y no se juegan todos igual, tenemos jugadores de buen pie pero a veces el rival puede superarte en ese aspecto, y ahí es cuando el equipo se arremanga los pantalones. En el segundo tiempo juntamos más pases, sufrimos menos. La virtud es saber afrontar el partido que toca en cada momento".

La Selección llegará descansada y con la confianza por las nubes tras el 3-0. "Ganar siempre es bueno, y ganar así antes de una final mejor, llegamos bien", dijo Scalo. Y añadió: "No es un detalle menor haber podido hacer jugar a los que no habían jugado (Correa, Foyth y Dybala), para mí es importante porque lo merecen".

El ex lateral derecho además volvió a mostrar su autoexigencia: "Hemos jugado partidos mejores, este se agiganta por el rival y la instancia, no era fácil, por algo está donde está y es el subcampeón del mundo, pero creo que sí tuvimos mejores".

Y para cerrar, se refirió a tres de los históricos entrenadores argentinos que llegaron a finales de Mundiales. "No me puedo comparar con Menotti, Bilardo y Sabella porque son historia del fútbol argentino y no puedo ponerme a su altura, pero sí que es un orgullo muy grande jugar una final del mundo". Vamos Scalo, un pasito más.