Messi: "Argentinos, disfrutemos. Vamos a dejar todo para llevar la Copa"

"Puertas adentro sabíamos que lo podíamos hacer, teníamos mucha confianza. Sabíamos que no éramos los máximos candidatos pero que no le íbamos a regalar nada a nadie, todo lo que hicimos fue con mérito propio", aseguró el 10, sobre el camino atravesado por Argentina para alcanzar el partido decisivo.

Leo ya sabe lo que es ser finalista de una Copa del Mundo, pero claro que eso no quita que volver a llegar no sea motivo de una emoción inigualable. "Siento muchas cosas, se me pasan muchas cosas por la cabeza. Es muy emocionante ver todo esto, ver a la familia, a toda esta gente durante todo el mundial", relató.

Desde que arrancó el torneo se lo ve feliz, y él no lo oculta. "No sé si es mi mejor Mundial pero hace un tiempo que estoy disfrutando muchísimo de la selección, estoy disfrutando mucho este Mundial. Más allá de haber perdido el primer partido lo sacamos adelante, le pedimos a la gente que confíe porque este grupo es una locura y lo hicimos: una vez más Argentina está en una final del mundo", firmó el mejor futbolista del planeta.

Por último, Messi dejó un mensaje: "Nosotros jugamos por la camiseta, por la gente y por la gloria. Un saludo para Argentina, que debe ser una locura. Y a los argentinos, que lo disfrutemos, vamos a dejar todo para intentar llevar la Copa".