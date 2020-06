El actual entrenador de la selección argentina contó que mantuvo una charla con el Cholo hace un tiempo y comentó: "Es el técnico argentino más completo. Cuando fui a hablar con él me encantó cómo explicó todo y la pasión que le puso. La relación con los jugadores, fue todo fútbol. Causa admiración".

En tanto, habló de Sampaoli, con quien trabajó en el cuerpo técnico en el Mundial de Rusia 2018 y a quien reemplazó en el cargo: "Luego del Mundial le mandé un mensaje a Sampaoli y le escribí que me gustaría quedarme en la AFA. Quizá no le gustó, pero es lógico que un ayudante con vocación de técnico quiera largarse solo". En diálogo con DirecTV Sports añadió: "Nunca más hablé con él después de eso. Yo me quedé para entrenar al Sub 20, jamás pensé que iba terminar en la Mayor, eso se dio después".

"No hace falta la bandera que diga 'Perdón Scaloni', porque jamás me sentí menospreciado. Yo ya sé que no tenía experiencia", expresó al señalar que nunca se sintió cuestionado en el cargo de entrenador de la selección.

Scaloni opinó también acerca de la localía del conjunto argentino durante las Eliminatorias y señaló que "lo justo y lo ideal sería jugar por todo el país. La gente del Interior nos trató bárbaro. No vamos a jugar siempre en Boca, porque queremos que la gente disfrute de estos jugadores de cerca".