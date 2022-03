Scaloni pidió no pensar en el futuro y "disfrutar" a Messi

Las aclaraciones del director técnico surgieron tras los dichos de La Pulga en la posteridad del partido ante Venezuela, en los cuales abrió la posibilidad de una salida de la Selección Argentina después de la Copa del Mundo. Además, se enfocó en Ángel Di María, otro que puso en duda su continuidad con un posteo de "despedida" en sus redes sociales.

"Después de jugar un Mundial, todo el mundo hace valoraciones. No estoy en la cabeza de Messi y Di María, no sé lo que piensan, hay que disfrutarlos ahora. Hay que quedarse con eso, no hay que pensar en el futuro", manifestó Scaloni desde la sala de prensa del predio de la AFA.

Hay que disfrutar a Messi y a Di María hoy

En ese sentido, invitó a la reflexión: "¿Por qué pensar en el futuro si hay un presente espectacular? Falta mucho, queda un Mundial, hay que disfrutarlos, no tiene mucho sentido. Algún día pasará que ya no estén", agregó el seleccionador argentino.

Por otra parte, reconoció que lo pone "incómodo" el apodo del equipo como la 'Scaloneta' pero que "Si a la gente le gusta, la pasa bien con el equipo y se siente identificada no voy a parar a no sé cuánta gente… Está bien, pero sí que me pone incómodo la verdad".

En último término, cerró la conferencia hablando sobre el presente de la Selección: "Lo que se está viviendo ojalá sea siempre porque no he visto Selección Argentina que no se brinde como estos chicos, no es que estos chicos se brindan más que las otras, es igual, idéntico… Ahora se unieron las cosas, va mejor, se ganó y se magnifica todo. Pero las anteriores selecciones también y por un pasito no han quedado en la historia total esos chicos anteriores".