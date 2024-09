Se complicó el pase de Cristian Medina al Fenerbahce

El club turco ofrece pagar 15 millones de dólares más cinco millones por objetivos, de acuerdo al rendimiento del jugador. Además, Fenerbahce tiene tiempo hasta este viernes para inscribirlo, por lo que no existe mucho tiempo para negociar.

Boca pretende percibir esos cinco millones de dólares en forma fija y no por objetivos, aunque aceptaría percibir ese dinero en cuotas.

Los dos clubes llegaron a un principio de acuerdo por los 15 millones y que Medina emigre en el mes de enero de 2025, pero lo que traba la negociación, hasta el momento, es la cifra de dinero que desea Boca. Aun así, los dos clubes resaltaron que en algún momento se llegará a un acuerdo y el jugador va a pasar a pertenecer al conjunto turco.

El miembro del Consejo de Fútbol de Boca Mauricio Serna expresó que no estaba cerrado aún el pase pero agradeció al club por su interés: "Esto no está cerrado y conversaremos en este tiempo. Medina está muy bien y lo demuestra en la cancha, donde el futbolista debe aprobar todo. Agradecemos al club turco que se ha fijado en uno de nuestros futbolistas, se les respondió como corresponde y ellos entendieron, y hasta nos respondieron que harían lo mismo. Hay muy buena relación y seguiremos dialogando".

En una conferencia de prensa, el entrenador del club turco, José Mourinho, no quiso inmiscuirse en la negociación y prefirió ser cauteloso al hablar del tema: "No puedo hablar de Medina. Ahora es jugador de Boca Juniors. No estoy en condiciones de decir nada. No sé por qué diría algo sobre él".

Advíncula en duda para el sábado

El lateral derecho titular de Boca Juniors, Luis Advíncula, está en duda para disputar el partido frente a Racing Club de Avellaneda por la decimocuarta fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

En la derrota 1-0 de Perú con Ecuador, el director técnico Jorge Fossati reemplazó a Advíncula por Oliver Sonne a los 46 minutos del encuentro. Es que el futbolista peruano regresó con leves molestias de la fecha de Eliminatorias.

Advíncula abandonó la práctica con el plantel profesional del Xeneize para realizarse estudios médicos.

El defensor podría ser una de las posibles bajas para el próximo partido del elenco de La Ribera, pero dependiendo del resultado del examen médico, el jugador también podría ser una baja sensible para el Superclásico a disputarse el sábado 21 de septiembre a las 16.

En caso de que los estudios den mal, el peruano se convertiría en la segunda pérdida de Boca, ya que ante Racing tampoco estará Edinson Cavani. Una situación que comprometería el planteo estratégico que utilizará Martínez paraese trascendental compromiso por el campeonato local.