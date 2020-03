El encuentro arrancó con River como dominador pero sufriendo por momentos. Los de Gallardo tenían la pelota, pero el Decano se cerró bien atrás y le complicó al Millonario el poder tener jugadas claras de peligro. Como si fuera poco, la más clara en el arranque para los de Núñez fue un pase en profundidad de Ignacio Fernández a Rafael Sántos Borré que, solo con el arquero, metía la pelota en el arco al mismo tiempo que el línea levantaba el banderín, en lo que fue un gol mal anulado, ya que el “Bicho” Aguirre habilitaba por la banda derecha. Y con el correr de los minutos los de Tucumán se animaron, y consiguieron: a los 18’, Javier Toledo abrió el marcador en el Monumental José Fierro.

A partir de ahí, River salió a buscar un gol al área rival, con presión alta y mayor intensidad en cuanto a los toques y la transición ofensiva. Nuevamente, la férrea defensa de Atlético Tucumán le impidió, por buenos ratos, poder siquiera acercarse al área con claridad, neutralizando a Rafael Sántos Borré y a Matías Súarez, y no dejándole huecos a la mirada de Ignacio Fernández. Hasta que, a los 34’, fue el propio Matías Súarez el que, tras cambiar de banda, y luego de un centro atrás de Casco, encontró de cabeza el balón e igualó las cosas, para tranquilidad de los de Gallardo, que no podía encontrarlo mientras, por la radio, escuchaba que Boca era más que Gimnasia en la Bombonera. Los últimos minutos de la etapa inicial continuaron la tendencia, pero el marcador no se movió del empate en uno.

El inicio de la segunda parte no fue tan distinto que su antecesor. Con un River dominando el balón y con presión alta, que no lograba concretar las jugadas de peligro gracias a, en buena parte, un Decano que hizo un buen trabajo defensivo durante gran parte del encuentro, y sufriendo a veces en las contras. Al correr los minutos, y buscando con algo de necesidad el marcar un tanto que brinde tranquilidad, Marcelo Gallardo cambió el esquema, tiró más gente al mediocampo y buscó ese gol que le dé mayor serenidad para una definición que, en las dos canchas, era de infarto. Y llegó el gol desde la Bombonera, a los 27’. Carlitos Tévez abrió el marcador en La Boca. Y ahora la presión era para el Millonario, que el empate en uno no le alcanzaba, que necesitaban ganar para ser campeones.

Y entró Ignacio Scocco y River siguió intentando, teniendo las más claras, pero sin tener eficacia, y algo de suerte, esa que en muchas ocasiones supieron ostentar. Y se fueron consumiendo los minutos, mientras River veía como se le escapaba el título frente al clásico rival.

Y así terminó todo en el Monumental José Fierro: el partido y la ilusión de los comandados de Marcelo Gallardo, que buscaba ganarla por primera vez como entrenador, de levantar la Superliga. Final del encuentro, final del campeonato, final del sueño de ser campeones para River. Los de Núñez deberán ahora pasar página rápido y pensar en la Copa Libertadores, la Copa de la Superliga, la Copa Argentina y lo que se venga en el horizonte. Pero este será, por el contexto, por ser en la última fecha, por el nivel que venía mostrando el equipo y, significativamente, por el rival con el que pierde el trofeo, un golpe más que duro.

Los detalles del partido: