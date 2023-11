Se lesionó Baltasar Rodríguez en Racing y está en duda

El volante de 20 años fue reemplazado a los 19 minutos del segundo tiempo, luego de acelerar con pelota y sentir un tirón al soltarla, por el que rápidamente se desplomó sobre el césped. Luego de unos segundos, el árbitro paró el juego y permitió el ingreso de los médicos, que tras revisarlo le pidieron el cambio al banco de suplentes y se lo llevaron en camilla con explícitos gestos de dolor.

Este martes, Racing confirmó en sus redes sociales que Rodríguez sufrió simplemente una sobrecarga muscular en el sóleo derecho. Gran noticia teniendo en cuenta que en el momento temían que se trate una lesión muscular, que lo podría haber marginado de lo que queda de la Copa de la Liga, o al menos del primer cruce de los playoff.

Los estudios realizados a Baltasar Rodríguez arrojaron una sobrecarga en el sóleo derecho. pic.twitter.com/RN2bGwcK9J — Racing Club (@RacingClub) November 28, 2023

De este modo, la presencia del juvenil frente a Rosario Central en los cuartos de final no está confirmada pero tampoco descartada, y dependerá de su evolución en el transcurso de la semana. En caso de no estar, sería un grave problema para Sebastián Grazzini y Ezequiel Videla, no solo por perder un titular sino también por las variantes tácticas y futbolísticas que le da.

Baltasar Rodríguez es una de las grandes apariciones de las Inferiores de Racing en este 2023, y aunque comenzó corriendo de atrás cuando asumió la dupla Grazzin-Videla, a fuerza de buenos rendimientos y goles volvió a ganarse su lugar en el equipo. De hecho, es el goleador de la Academia en la Copa de la Liga, con cinco tantos.

Grazzini, post goleada: "Racing está obligado a pelear"

"Racing está obligado a pelear siempre, tiene grandes jugadores, pero esto es paso a paso. Hoy vimos bien al equipo y esperamos sostenerlo, desde la humildad y desde el trabajo, vamos a luchar por el objetivo", aseguró el DT interino, que podría seguir en 2024, en conferencia de prensa.

"Esta actuación nos ilusiona mucho. Tuvimos muchos puntos altos. El fútbol argentino está muy parejo, vamos a enfrentar un gran rival con un gran entrenador y trabajaremos mucho para encontrar la forma de hacerle daño. Ojalá podamos sostener lo que hicimos hoy, trabajamos para eso", agregó.

Por otro lado, Grazzini destacó a Juanfer Quintero: "Ya todo sabemos lo que es. Veíamos que venía cada vez mejor. Es un jugador del que estamos muy cerca y muy agradecidos a él. Nos mostró toda su magia, su talento. Es un punto más tenerlo de esta manera de cara a lo que viene. Nos pone muy feliz contar con él",

Y por último, se refirió a la improvisada zaga central conformada por Tobías Rubio y Nazareno Colombo, que jugaron juntos por primera vez. "A Colombo lo veo cada día mejor. Sabíamos que Rubio podía jugar en esa posición y estuvo a la altura. Todos los jugadores que entran cumplen, y eso nos pone muy contentos. Tobi lo había hecho en línea de 3, no de 4. Teníamos un riesgo pero lo entrenamos bien y no tuvimos complicaciones", analizó.