"Bielsa me llamó a mí. Cuando metimos el gol se armó la tangana y yo la evité porque tenía amarilla y no quería que por una tontería me saquen la segunda. Cuando estaba cerca del banquillo, Marcelo me llamó y también al capitán. Él nos dijo que creía que lo que teníamos que hacer era dejarnos meter el gol para igualar el partido", contó el español al medio Cadena Cope.

No vi el partido pero acabo de desayunarme con la nueva locura del Loco Bielsa. No habrá n.mp4

Luego, Hernández agregó: "Nos miramos todos y decidimos que si eran las instrucciones del entrenador era lo que había que hacer. Acatamos sus ordenes. Y creemos que es lo mejor moralmente que teníamos que hacer. Nos dejamos meter el gol y el partido acabó 1-1″.

Y continuó: "Fue un poco confuso. Hay que ver detalladamente la jugada. No existe ni falta al delantero, se queda en el suelo y el árbitro no pita, deja seguir. Hay un momento de duda donde parece que se va a tirar el balón afuera y se paran los jugadores del Aston Villa. Pero cuando mi compañero se va a la portería los defensores siguen la jugada y acaba en gol. Mucha gente dice que si el árbitro no pita hay que seguir; mucha dice que no. Es difícil pero pasó lo que pasó".

Además, Hernández habló de la reacción del defensor del Leeds Pontus Jansson, quien quiso evitar el gol: "Intentó quitar el balón. Había un poco de confusión. Él dijo que como defensor le genera fastidio encajar un gol porque estábamos haciendo un gran partido en defensa y tampoco entendía muy bien la situación. Después pidió disculpas y dijo que habíamos actuado bien, habíamos hecho lo correcto".