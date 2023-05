Sin embargo, Abreu, quien jugó los mundiales de Corea del Sur - Japón 2002 y Sudáfrica 2010, expresó en diálogo con AM990: "Ya con la decisión tomada hay que ser inteligentes y aprovechar la oportunidad y el legado que él deja". De esta manera, Bielsa no cumple el perfil de entrenador que le hubiera gustado a él para reemplazar a Diego Alonso pero sí destaca su capacidad para dejar legado por donde pasa y espera que Uruguay lo aproveche al Loco.

marcelo-bielsa-uruguay.webp Marcelo Bielsa firmó hasta 2026 con la Selección de Uruguay.

Bielsa sabía que podía pasar que tanto referentes como ciudadanos no estén de acuerdo en su contratación por su nacionalidad argentina. Por eso, comentó: "En el fútbol la aceptación tiene un solo nombre: triunfo". Y sacó a relucir su orgullo por ser argentino: "Estoy orgulloso de ser argentino, me gusta ser argentino. Amo el fútbol de mi país como no puede ser de otro modo. Yo quería que Argentina salga campeón del mundo de cualquier manera y después analizaríamos".

"No tuvieron que convencerme, diría que todo lo contrario. Mi deseo de pertenecer a este proyecto tiene que ver con los jugadores que posee Uruguay que me gustan y los destinatarios del trabajo de una Selección, que son los ciudadanos y los admiramos con mi esposa en una experiencia personal cuando estuvimos en el país", comentó Bielsa los motivos por los que aceptó la propuesta de Uruguay.

Abreu se sumó al opinión de Lugano de que a Argentina la ayudaron a ser campeón del mundo

El ex-futbolista Diego Lugano comentó hace unos días: “A la Argentina la ayudaron a ser campeona del mundo. No hay dudas que le dieron una ayuda. Tendrán sus méritos, pero de los 5 penales que le dieron, 4 nadie tiene dudas que no fueron, totalmente forzados. Eso es una realidad. Pero bueno, es también mérito de Messi, que a nivel mundial mueve muchísimo. ¿Te creés que la FIFA no lo ve y no le sirve? Es mérito también de Argentina que supo aprovecharse de eso”.

Luego, Sebastián Abreu se sumó a su opinión: "Si haces un análisis de algunos penales, acá se cobraron y en otros no. El penal de la final de Di María no es, y el de Messi con Polonia tampoco". Y afirmó que los criterios que se usaron para cobrarle a Argentina fueron diferentes que a los otros equipos. “Es como en los años 90 y 2000, cuando los equipos grandes salían campeones y en los partidos bisagra había una roja al rival o un penal”, aseguró.