Sebastián Beccacece: "El desafío que proponemos es creer para ver y no ver para creer"

-Después de frenar un poco la competencia y hacer un balance ¿Qué le está faltando a Independiente?

-Le está faltando continuidad, constancia, esa regularidad para ser un equipo más confiable y maduro. Eso nos permitiría tener niveles de concentración más altos y haría que en los momentos de dominio pudiéramos ser contundentes. Llevamos solo un mes de competencia con muchas situaciones adversas que no nos permitieron tener una preparación ideal. Pero no son excusas. Estamos construyendo bases sólidas.

-¿Los cambios de esquema y de nombres pueden entenderse como que no encontraste el equipo?

-El equipo se va encontrando en el camino con tiempo. Y la no continuidad tiene que ver con imponderables. En la Sudamericana hubo jugadores que no pudieron estar y otros lesionados. Repetir equipo fue prácticamente imposible. Tampoco le doy mayor importancia porque generalmente jugaron siete u ocho futbolistas que vienen teniendo más minutos que el resto.

-¿Le falta gol a Independiente?

-En la estadística si. No hemos concretado en relación a las situaciones generadas pero las situaciones están. Eso es un alivio. Lo otro hasta termina siendo una racha o destrabar ciertas cosas personales, colectivas y entender que son momentos. Estos muchachos nos van a permitir alimentar la ilusión como se generó ante Colón. El compromiso con el escudo hoy está por encima de todo y la prioridad es Independiente.

-¿La Copa Argentina pasó a ser un objetivo trascendental?

-Cuando llegas a un club tan grande como Independiente tenes que pelear todo. Como entrenador debo rodearme de muchos objetivos más pequeños que me permitan llegar a todos los grandes. Son primordiales de entrada.

¿Pesa el fantasma de Ariel Holan?

-No es un fantasma. Son lugares que demandan y me gusta el desafío; pero no me aleja del camino. Nadie garantiza el éxito. Lo que si sabemos es lo que está sucediendo y el camino que transitamos para fortalecernos. Ganar han ganado de todas las maneras diferentes lo que hay que creer es en lo que uno siente, ésa es la gran victoria. Si nos acomodamos según circunstancias no sirve. Por suerte no encontré un grupo aburguesado, sino uno que intenta dejar patrones viejos para ir por lo nuevo. Si bien llegamos a suceder de un proceso exitoso el mismo se interrumpió porque había dejado de serlo. Y esa autoestima se vio afectada y hay que reconstruirla. El desafío es cree que después lo vas a ver y no ver para creer.

-¿Se entiende la urgencia del hincha?

-Somos animales competitivos y desde que llegamos a Independiente queremos ganar. Soy pasional, también soy hincha y conozco el sentimiento. Estas cosas seguirán existiendo pero el tema es cómo uno a través de un colectivo, de una idea puede fortalecerse para que lo externo no nos limite. Todo lo que pensamos es para ganar. Porque el ganar te permite desarrollar una idea, perpetuarte y ante urgencias es lo que cuenta. Pero nosotros que podemos conducir un grupo tenemos que ir más allá de eso, saber que se necesita ganar pero también cómo llegar.